Chaves: representantes de fútbol tenis y fútbol playa en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses

31 agosto, 2021 Leido: 14

Dirección de Deportes y Tiempo Libre del municipio de Gonzales Chaves informó los resultados de las disciplinas de Fútbol Tenis y Fútbol Playa, donde los representantes chavenses lograron acceder a la última etapa de los Juegos Bonaerenses.

En primer lugar, en Laprida, se disputó la fase regional de Fútbol Tenis donde en la categoría sub 18 clasificó la dupla compuesta por Tomás Tavieres y Matías Méndez, mientras que en la sub 15 los clasificados fueron Máximo Echayre y Tiago Arrachea.

Por su parte, Fútbol Playa se celebró en San Cayetano y los representantes de nuestro distrito se quedaron con el cupo a la etapa final.

La categoría sub 14 está integrada por: Iñaki Aranzabe, Caetano Codagnone, Benjamín Sánchez González, Alejandro Hiriart, Lucas Méndez, Bautista Rodríguez y Antonio Selinger.

Cómo continúa la semana:

Miércoles 1 (salen 7:45 desde el Polideportivo Municipal) en Laprida: Fútbol 11.

