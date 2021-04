Chaves: Santillán asegura que la oposición “apuesta al caos”

En diálogo con un medio de la Provincia de Buenos Aires, el intendente Marcelo Santillán se refirió al comunicado emitido por la mesa nacional de Juntos por el Cambio rechazando nuevas restricciones para contener la segunda ola, y habló de la situación sanitaria en el distrito.

Además, contó los objetivos de su gestión para este año y se quejó del “centralismo” del gobierno en la toma de decisiones. “No se puede seguir pensando en una política en la que todo pase por el AMBA”, disparó.

A continuación la entrevista completa:

– ¿Cómo está la situación sanitaria en Gonzales Chaves?

Como está ocurriendo en el resto del país, no pensábamos que la segunda ola iba a llegar tan rápido y con tanta virulencia. Nosotros estábamos en un promedio de cinco casos por semana y pasamos a 31; ahora estamos en 46 casos activos y lo que nos llama la atención es que se ocupan más camas que en la primera ola de la pandemia. Estamos con una preocupación constante porque vemos que los contagios tienen más velocidad y una mayor agresividad.

Respecto a las personas vacunadas, hasta ahora solo dos de las que recibieron la vacuna tuvieron covid positivo, y ambas están cursando la enfermedad en forma satisfactoria, por lo cual vemos que vacunarse tiene efectos positivos.

– ¿Y cómo se prepara usted como jefe comunal para esta segunda ola?

Estamos volviendo a concientizar a la gente, a pedirle que extremen los recaudos; hemos empezado a atender lo estrictamente necesario en el hospital y a descentralizar en los CAPS la atención por consultorio. Seguimos preparando el sistema de salud, continuando con el proceso de puesta en marcha de la terapia intensiva, ya está en funcionamiento la planta de oxígeno, pero estamos convencidos de que es la sociedad la que tiene que tomar conciencia de cuidarse. Ahora estamos sacando un decreto para poner severas multas a las fiestas privadas porque hay que tomar conciencia de que el sistema de salud corre el riesgo de colapsar.

Estamos muy ansiosos de que nuestro país pueda seguir comprando vacunas y llegar a inmunizar a la sociedad. Cuando se habla de cierres, de aperturas, tenemos que pensar que ahora se habla también de días para inmunizar a la comunidad argentina. Si seguimos en este ritmo, en poco tiempo la sociedad argentina va a estar vacunada. Uno quisiera que sea más rápido, pero también sabemos que el año pasado en esta misma época no teníamos siquiera la certeza de si iba a salir una vacuna y hoy podemos hablar de que hay varias vacunas, que son todas eficientes, que prácticamente no tienen efectos secundarios, y esto tiene que servirnos para que la población entienda que es momento de cuidarnos porque tenemos un horizonte cierto.

– ¿Qué opina del comunicado emitido por la mesa nacional de Juntos por el Cambio rechazando nuevas restricciones para contener la segunda ola?

Me parece una barbaridad y creo que en nuestro gobierno tenemos que tomar una actitud totalmente diferente. Yo me molesté mucho con esa reunión en Casa de Gobierno en la que estaban (Cristian) Ritondo, (Mauricio) Macri, y dicen que estuvieron los intendentes. La verdad es que son los intendentes del Conurbano -de Cambiemos y del peronismo- con los cuales muchos jefes comunales del interior no nos sentimos representados.

Yo nunca estaría en una reunión en la que uno de los interlocutores sabíamos lo que iba a salir a decir. Lo único que dijo Ritondo cuando salió de ese encuentro fue que no había que volver a un cierre. Ellos apuestan al caos. Si ya tienen una postura irreductible, ¿para qué nos juntamos? Creo que hay que hablar con la sociedad argentina, con los intendentes del interior que sí vamos a apoyar las medidas de cierre porque ni siquiera Juntos por el Cambio representa a sus intendentes. Si mirás las medidas que tomó el jefe comunal de San Cayetano, con el que trabajamos en conjunto y es de extracción radical, cerró mucho antes que nosotros.

No se puede seguir pensando en una política tan centralista en la que todo pase por el AMBA. Por otro lado, me parece que hay que restarle trascendencia al comunicado de cinco personas que lo hacen desde lugares tremendamente cómodos y con todos los lujos. Desde el interior tenemos que seguir protestando contra este centralismo que nos ahoga.

– Independientemente de la pandemia, ¿cuáles son los objetivos de su gestión para este año?

En materia de salud tenemos previsto poner en marcha la terapia intensiva, estamos pensando en comprar un tomógrafo, enviamos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para fijar una tasa de Salud, porque más allá del aporte constante del gobierno de la Provincia creemos que tenemos que tener el derecho a poder manejar los recursos. La idea es seguir equipando el sistema.

También tenemos un proyecto para salir a hacer la atención primaria de la salud al sector rural. Hay 374 mil hectáreas de campo a las que nunca el sistema de salud ha llegado. Además, prevemos varias obras de infraestructura de cloacas, cordón cuneta, y una obra importante de pozos de agua para tener nuevas estaciones de agua potable, estamos terminando el traslado de la planta reductora de gas, que va a repercutir, no sólo ambientalmente, sino que va a haber mayor presión de gas para los centros de distribución en la localidad cabecera.

Además estamos con el desarrollo del sector planificado donde una importante empresa establecería un centro de reparaciones de vehículos. Estamos con mucha expectativa, un nivel de ocupación importante en el proceso de construcción y estamos muy preocupados por la situación del poder adquisitivo de los habitantes. Nosotros tenemos, básicamente, una economía popular.

– ¿Cómo ve al Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas?

Me parece que todavía hay perspectivas de reenamorar a la gente. Estoy convencido de que la única manera de manejar a este país es con el Frente de Todos. Hubiese sido un caos si hubiese estado en el gobierno otro partido con la pandemia, de hecho se ve reflejado en el comunicado, pero también creo que todavía estamos en deuda con la sociedad argentina en cuanto a poder reflotar el poder adquisitivo de los sectores, no sólo asalariados, sino también de quienes tienen una economía popular. No tengo dudas de que el Frente de Todos va a volver a triunfar en las elecciones legislativas.

