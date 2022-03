Chaves: Santillán destacó la organización de la Fiesta del Asado Pampeano y anunció obras

7 marzo, 2022

La Fiesta del Asado Pampeano y aniversario de Juan E. Barra tuvieron una convocatoria que superó las expectativas de los organizadores, consideró hoy el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán. El jefe comunal destacó el rol de la entidad organizadora, tras describir algunas características de esta particular celebración, que premia a los mejores asadores. “Es muy lindo, muy familiar, la gente se lleva sus cubiertos y tablita, su reposera, y además comparte los espectáculos interactuando a su vez con otros vecinos.

Y si bien no tenemos estimaciones de público, fue una concurrencia muy importante y la carne se vendió en su totalidad”, estimó.

“Este tipo de celebraciones son muy importantes para los pueblos del interior, que son como pequeños countries abiertos, que tienen todo lo que hace a la calidad de vida de un ciudadano y además son abiertos y permiten una interacción social diferente. Y lo que más nos preocupa, que es la salud, está a no más de 40 o 50 minutos para lograr la atención, cosa que en el Conurbano no existe. Hay que revalorizar esto, para que el interior crezca ordenadamente”, consideró Santillán.

Con financiamiento provincial

En otro orden de cosas, el jefe comunal chavense anticipó que se proyecta para este año la construcción de una sala de diagnóstico por imágenes, que se ejecutará con unos 32 millones de pesos de la Provincia. “Ya compramos el tomógrafo, y además haremos un segundo quirófano con esos fondos”, indicó.

También habrá una inversión en seguridad, específicamente en equipamiento para monitoreo urbano, que ha dado óptimos resultados. Y se buscará avanzar en el Concejo para la creación de dos entes descentralizados, en salud y en el sector vial rural. “Si llegamos a un acuerdo, posiblemente tengamos estas dos unidades, que contarán con una administración más eficiente sin modificar nada en cuanto al personal”, indicó.

Finalmente, Santillán evaluó como compleja la situación económica del municipio, y advirtió que “mandamos un presupuesto que fue recortado en el Concejo en 60 millones de pesos, y recibiremos 33 menos de coparticipación; si uno mira municipios vecinos, verá que San Cayetano tiene 250 millones más y Laprida más de 300. Chaves siempre ha tenido una economía muy restringida, a lo que hay que sumar que se dota de todos los servicios a localidades como De la Garma. Hay que manejar estas situaciones con mucho cuidado, pero tenemos la expectativa del emprendimiento del Parque Eólico, que nos permitirá dar trabajo mientras planteamos la asimetría que hay entre los distritos en el Ministerio de Economía”, completó Santillán.

