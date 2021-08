Chaves: Santillán estuvo presente en el 1° Congreso Multidistrital de Educación

25 agosto, 2021 Leido: 14

Gonzales Chaves dijo presente en el 1° Congreso Multidistrital de Educación “La Educación y el Trabajo como organizadores sociales”, con la participación del intendente municipal Marcelo Santillán.

El 1° Congreso Multidistrital de la Provincia de Buenos Aires fue organizado por los Municipios Bonaerenses y el Consejo Federal de Educación. La apertura estuvo a cargo del Presidente del Consejo, Mario Oporto, y se continuó con distintas ponencias de senadores, diputados y gremialistas bonaerenses.

Santillán fue el invitado que representó a todos los intendentes del “interior profundo”, en la mesa denominada “Educación, trabajo y desarrollo local/regional. Miradas desde las intendencias y legislaturas”.

En su ponencia abordó la educación relacionada estrechamente con la cultura del trabajo:

“(…) La cultura es la que está relacionada con nuestro arraigo, pero no sólo al arraigo con nuestro pueblo chico, sino al arraigo con la patria grande, con nuestra bandera (…)”

También, hizo hincapié en la importancia del rol de las economías populares en los saberes no formales y a la educación formal dependiente de los intereses de los agentes económicos dominantes:

“(…) Tenemos que definir qué producción queremos y qué empresa queremos. Vamos a capacitar, a poner recursos desde lo coyuntural.

Me parece que nos tenemos que dar una gran discusión de ¿qué economía para la Argentina queremos?, es decir, ¿tenemos que capacitar sólo para las empresas, sólo para las economías populares que tienen una formación por fuera de lo estructural? Porque estas personas tienen una formación que se da por fuera del proceso institucional. Es importantísimo el conocimiento de esos saberes porque en el proceso formal de educación, hay muchos factores que a una persona lo excluye, y no lo deja pertenecer al mundo de los que van a ese factor institucional (…)”.

“(…) El trabajo, la región, el desarrollo, tienen que estar enmarcados primero en una definición política y nacional de lo que queremos (…) tenemos que tener este desafío (…)”

“(…) No nos animamos a hacer los grandes desafíos. La educación tiene mucho que ver en esto. Nosotros hoy reclamamos infraestructura, reclamamos nuevas escuelas, todo estructural. Pero quizá en esa escuela estamos formando para un país liberal e individualista (…)”

“(…) Me parece que es una buena oportunidad estos espacios para poner en crisis la mayoría de las premisas que tenemos. Me parece que la educación no formal, el reconocimiento de esos saberes es importantísimo (…)”

Como cierre de su ponencia, Marcelo Santillán planteó un nuevo paradigma acerca de los objetivos de la educación argentina, pensado desde las demandas de la población, y del arraigo cultural que subyace en cada pequeño territorio del país.

“(…) Yo aspiro a un país donde la capacitación básicamente esté dada por la cultura y por el arraigo de lo que nuestro pueblo quiere, y no sólo una capacitación que sea mano de obra barata de empresas que se instalan en un país porque se ven beneficiadas. Soy un convencido de que hay que potenciar el conocimiento. Me parece que tenemos que exportar conocimiento (…)”.

