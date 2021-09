Chaves: Santillán presentó a los precandidatos del Frente de Todos

“Cada uno tiene una historia de empuje personal, de saber que con esfuerzo se puede, y con mucha vocación de servicio probada en la comunidad”, destacó el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, al presentar, en conferencia de prensa, a los precandidatos del Frente de Todos, postulados para las PASO del domingo 12.

“Estamos muy contentos porque hemos presentado una lista donde todos se postulan por primera vez, y esto me parece importante porque hay personas con experiencia y jóvenes que representan a todo el distrito”, dijo Santillán.

“Hay una renovación”

“Hay una renovación, el Partido tomó esa decisión y parece que la continuidad tiene que ver con que los jóvenes se empiecen a involucrar en el proyecto del distrito”, argumentó. Y agregó que “desde el 2015 hemos ido ampliando nuestra visión incorporando nuevos vecinos al Frente de Todos y pensamos seguir de esta manera porque vemos que Chaves de a poco va despegando”.

La gestión en pandemia

En referencia a la gestión de la pandemia, enfatizó: “Fue una etapa muy atípica donde no estábamos preparados y estuvimos a la altura de las circunstancias: el distrito fue el que tuvo los más altos porcentajes de vacunación; y donde más demoró en entrar el coronavirus, y pudimos hacer un trabajo de contención basado en un buena comunicación y así la población pudo comprender rápidamente que no importaba lo que estaba prohibido y permitido, sino que nos podía afectar a nuestra salud y así salimos adelante”.

La minoría en el Concejo

Se refirió también a que tuvo que gestionar durante seis años con el Concejo Deliberante en minoría. “Pero soy una persona de diálogo, me parece que hay que cultivar la tolerancia en la política y por eso lo pudimos llevar adelante, y aprovechamos para articular e ir incorporando cada vez más adhesión a nuestra fuerza política”.

La palabra de los precandidatos

El precandidato a primer concejal, José Garibotti, se presentó: “Tenemos buenas expectativas: estamos contándoles a los vecinos qué estamos haciendo, y la idea es continuar con todo el trabajo que está haciendo el equipo de gobierno y seguir reforzando los ejes de trabajo del Intendente Municipal”.

“Va a ser un trabajo de consenso. Soy un convencido de que el diálogo debe predominar siempre, y que hay que trabajar entre todos los bloques porque hay determinadas acciones que tienen que ser políticas de estado y la salud está dentro de esto, con el ente descentralizado y la importante inversión que se está haciendo”.

“Debemos dejar que ciertas políticas trasciendan a un gobierno y a un concejal”, reflexionó.

“Durante la pandemia pudimos ver que hay ordenanzas que hay que modificar y actualizar, y darle al Intendente las herramientas que necesita para seguir gestionando en las áreas donde se ha avanzado fuertemente”, explicó.

Y agregó: “Tuvimos una tarea muy ardua a lo largo de la pandemia, donde nos hicimos cargo de los comercios y fue muy duro, porque cuando me convoca para ser director de Producción era para generar más trabajo, y a los pocos meses nos encontramos tratando de restringir y de limitar el funcionamiento comercial priorizando a la salud”.

Por su parte, Albertina Oronó, de De la Garma, quien ocupa el 2° lugar en la lista de precandidatos, manifestó que es un “todo un desafío” el aceptar la postulación al Concejo Deliberante.

“Empecé a militar no hace mucho, pero con la predisposición de trabajar no solo por De la Garma sino por todo el distrito, y de sumar. Siempre digo que desde la crítica no se construye, y que hay que involucrarse en todos los ámbitos sociales”, comentó.

Precisó que en De la Garma se trabaja bien, aunque hay cuestiones puntuales a mejorar en salud, en algunas guardias, y fomentar los lugares de recreación para los jóvenes. “Invitamos al vecino a que nos presente sus inquietudes y trabajar juntos en el Concejo en esos proyectos”.

Matías Velóz, también agradeció la postulación “porque es una satisfacción y un compromiso muy grande”, dijo quien ocupa el 3° lugar.

“Tengo un compromiso con la gestión y con el Partido Justicialista. Creo que tenemos que sumar, y sobre todo sumar al diálogo porque es lo que falta en el Concejo; siempre el camino tiene que ser el consenso”, manifestó.

Santiago Torno, por su parte, fue quien coordinó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el distrito, y ahora ocupa el 5° lugar como precandidato a concejal.

“Como jóvenes tenemos el desafío de darle un nuevo aspecto al Concejo, de darle una nueva impronta, que sea más atractivo para que seamos la voz de la gente en el recinto”. “Muy agradecidos a todos; a mis compañeros de trabajo, a mi familia, al Partido.

La lista completa de precandidatos del Frente de Todos es la siguiente:

Precandidatos a Concejales Titulares

1 José E. Garibotti

2 Albertina Oronó (De la Garma)

3 Matías Velóz

4 Eliana Petry

5 Santiago Torno

6 Sofía Novoa Lemos (De la Garma)

Precandidatos a Concejales Suplentes

1 Omar Rodríguez (Juan E. Barra)

2 Elsa Zubeldia

3 Sergio Víctola

4 Lorena Pacheco (Estación Vásquez)

Precandidatos a Consejeros Escolares Titulares

1 Virginia Niblett

2 Gaspar Gándara (DLG)

Precandidatos a Consejeros Escolares Suplentes

1 Narela González (J. E. Barra)

2 Horacio Gandara

