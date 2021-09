Chaves: Santillán presentó la ambulancia de alta complejidad y a las nuevas autoridades en Salud

27 septiembre, 2021 Leido: 40

El Intendente Municipal de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, presentó en conferencia de prensa a los profesionales que comandarán el sistema de salud del distrito, en tanto, la ocasión también fue propicia para presentar una nueva ambulancia de Unidad Terapia Intensiva Móvil (UTIM) para el Hospital Anita Elicagaray, adquirida a través de un leasing del Banco Provincia con una inversión de $9.400.000, y que tiene como objetivo continuar consolidando la jerarquización del sistema de salud que lleva adelante el Jefe Comunal.

“Nuestro hospital cuenta con dos unidades de traslado de UTIM, una incorporada en 2018 y la que estamos presentando ahora, 0 km.; de esta manera seguimos invirtiendo y mejorando el sistema de salud”, explicó.

“En este caso quiero agradecer al Concejo Deliberante por el tratamiento de urgencia que le dio en plena pandemia, donde realmente los transportes parecían que iban a colapsar”, añadió.

La moderna unidad cuenta con red de oxígeno, respirador de transporte, cardodesfibrilador, desfibrilador externo automático DEA, monitor multiparamétrico, bomba de infusión, electrocardiógrafo, panel de gases medicinales, silla de ruedas, camilla de aluminio con tabla de raquis incluida, bancada de ascenso y descenso de camilla, y bolso de traumatología.

Nueva Comisión de Salud

El Jefe Comunal presentó a los nuevos profesionales que conforman el equipo de salud del distrito: el Dr. Oscar Carrera ocupará la Dirección de Salud; Sandra Zoppo será la Directora Administrativa del Hospital; el Dr. Juan Manuel González fue nombrado Director de la Clínica Municipal, y el Dr. Sergio Lasdica tendrá a cargo la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.

El Intendente manifestó: “Estamos muy contentos con el equipo que conformamos, y se trabaja mucho en conjunto con el Dr. Carrera y el Dr. González para hacer comprender a la población que debíamos tener un único efector de salud que potenciara tanto lo que es la infraestructura sanitaria como en lo que es el capital humano. Tenemos muchas especialidades en funcionamiento y en breve estaremos incorporando otras”.

También hizo hincapié en que “como todo proceso de transformación siempre se requieren ajustes, pero lo que sostengo y le pido a la población es que hemos restablecido muchos servicios que antes no teníamos y ahora sí. Por eso lo que quedará ahora es hacer ajustes para que esos servicios puedan ser de máxima calidad para todos los chavenses”.

Por último, el Jefe Comunal se refirió a la adquisición del tomógrafo: “Está llegando el tomógrafo y estamos hablando con el Ministerio de Salud para hacer la obra civil que requiere el equipo de imágenes. Lo importante es que en breve el tomógrafo va a estar en el Distrito”. Y aseguró: “Soy un convencido de que si no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad y medio ambiente, es muy difícil hablar de arraigo. Creo que estos nuevos sistemas van a llevar a que la gente se radique en el interior de la provincia de Buenos Aires”.

Carrera: “Queremos una salud con mayor complejidad para todo el Distrito”

El flamante Director de Salud, Oscar Carrera, expresó: “Hemos armado un equipo de trabajo porque nos queremos hacer cargo de la salud, porque queremos una salud con mayor complejidad para que todo el Distrito la pueda aprovechar. Nosotros con esta Comisión de Salud trabajamos con los fines de que la salud mejore y que no sea un tema electoral, la idea es que mejore, que se haga lo que se prometió”.

Además, agregó: “Debemos entender que la salud tiene que ser igualitaria, tiene que ser una salud que beneficie a toda la población, porque como siempre digo: cuando nos descomponemos a las 2 de la mañana, todos caemos en la guardia del Hospital”.

“La salud de Gonzales Chaves estaba parada, las ciudades vecinas nos habían superado. Para eso se formó la Comisión de Salud, para hacer un trabajo en conjunto y en beneficio de todos. Creo que en unos años vamos a poder sentarnos y decir: la salud de Chaves mejoró notoriamente”, aseguró Carrera.

Zoppo: “Será importante tener el acompañamiento profesional de todos los trabajadores”

Por su parte, la Directora Administrativa del Hospital, Sandra Zoppo, agradeció al Departamento Ejecutivo por la confianza y remarcó que “es muy importante tener el acompañamiento profesional, y de los trabajadores de la salud, porque entre todos estamos trabajando para que la salud mejore”.

Lasdica: “Es un desafío importante llevar adelante un proyecto de una Unidad de Terapia Intensiva”

El Dr. Sergio Lasdica es Terapista, oriundo de Bahía Blanca, y es quien estará a cargo de la Sala de Terapia Intensiva del Hospital Anita Eliçagaray.

“Es un desafío muy importante llevar adelante un proyecto de una unidad nueva. También le pido a los vecinos que confíen en las autoridades, que confíen en el personal de salud, porque están haciendo un trabajo que quizás no se vea, pero que es muy importante y va a enriquecer a todo el Partido”.

“Pido paciencia porque los resultados no se dan de un día para el otro, pero el esfuerzo que todos los trabajadores de la salud están haciendo se va a ver reflejado en el futuro”, resumió.

De la presentación, que se realizó en el Centro Cultural Georgina Valdez de Lafargue, también participaron Susana Suárez, Secretaria de Gobierno y Hacienda, y Mario Vissani, de Obras y Servicios Públicos.

