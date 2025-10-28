Chaves: Se inauguró la pérgola y muestra fotográfica en el Museo Histórico

28 octubre, 2025

Chaves Municipio, a través del área de Cultura y Turismo, con el apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la colaboración de Tenaris Argentina, inauguró una pérgola en el predio del Museo Histórico: un nuevo espacio pensado para el encuentro, la memoria y la identidad local.

La estructura, construida con el acompañamiento de Tenaris, alberga una muestra fotográfica que propone un recorrido visual por la historia de la comunidad, con imágenes antiguas y contemporáneas que reflejan el espíritu chavense a lo largo del tiempo.

Del acto participaron la intendenta municipal Lucía Gómez, la secretaria de Gobierno Juliana Dekker, el secretario de Obras y Servicios Públicos Santiago Maíz, y la directora de Cultura y Turismo Mailén Roché, junto a los equipos que llevaron adelante la iniciativa.

Durante el acto hicieron uso de la palabra Roché y el gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris Argentina, Luis Grieco, quienes destacaron la importancia de la articulación público-privada en proyectos que promueven el patrimonio y la identidad.

En su mensaje, Roché expresó que “esta pérgola y esta muestra continúan un relato que empezó hace 119 años y que seguimos escribiendo día a día. Cada fotografía es una huella que forma parte de lo que somos como comunidad.”

La directora agradeció especialmente a Tenaris, al fotógrafo local Matías Erdocia —autor de las imágenes exhibidas— y a las áreas municipales que trabajaron en conjunto para hacer posible el proyecto.

Por su parte, Grieco remarcó el compromiso de la empresa con las comunidades donde desarrolla sus actividades y celebró la posibilidad de acompañar iniciativas culturales que fortalecen los lazos locales.

La jornada concluyó con el corte de cinta encabezado por la intendenta y la invitación a recorrer la muestra, que permanecerá de forma permanente en el predio del Museo Histórico, como homenaje a la historia y al presente vivo de la comunidad chavense.

