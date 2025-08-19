Chaves: Se inició campaña para el descanso dominical de empleados de autoservicios

La Liga de Comercio e Industria de Gonzales Chaves anunció el inicio de una campaña que busca garantizar el descanso dominical para los trabajadores de autoservicios y supermercados.

La iniciativa, que será impulsada a través de una encuesta abierta a toda la comunidad, apunta a generar un consenso entre los distintos actores del sector comercial para que los domingos sean días no laborables.

“Creemos que el domingo debe ser un día de descanso para todos, especialmente para quienes están al frente del mostrador durante toda la semana”, comentó Juan Manso, el presidente de la Liga.

La propuesta no sólo contempla el bienestar de los empleados, sino también apunta al fortalecimiento de los vínculos familiares, al permitir que los empleados puedan compartir ese día con sus seres queridos.

La encuesta, que estará disponible en los próximos días, busca recoger opiniones de vecinos, comerciantes y trabajadores, con el objetivo de “proponer un acuerdo entre las partes involucradas que redunde en algo tan necesario como justo: que los empleados tengan el domingo libre”.

“Me parece que el descanso dominical para quien está al frente del mostrador toda la semana, sumados a los feriados, es un beneficio que tiene algo de justicia… porque se trata de quienes trabajan sin pausa, de reconocer que detrás de cada tarea hay una persona con derechos, con familia y con necesidades”.

La propuesta pondrá en debate el cierre de autoservicios y principales comercios los días domingo, en un esfuerzo por coordinar voluntades en una comunidad que, como señaló, “es chica, y por eso mismo se puede llegar a un acuerdo como lo hicieron en Tres Arroyos”.

Desde la Liga aseguran que la medida responde a un reclamo creciente entre los trabajadores del sector, y confían en que la participación ciudadana será clave para avanzar hacia un modelo comercial más justo.

