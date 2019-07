Chaves se prepara para contar con una nueva estación de servicio sobre ruta 3

En los próximos meses, en Adolfo Gonzales Chaves abrirá una nueva estación de servicio que trabajará con combustible Shell, sobre el km 450 de la ruta nacional 3, a unos 200 metros de la rotonda de acceso a Chaves.

Sebastián Bruzzese, uno de los dueños del nuevo comercio, habló con LU 24 y dijo que “la obra en un 90% ya estaría casi terminada, faltarían un par de detalles, lo que es cartelería y algún tema de surtidores y demás, como el tema de completar las autorizaciones correspondientes con la Municipalidad y la Secretaría de Energía”.

“A nivel de lo que es la estructura y la obra en sí para el mes que viene estaría listo, aunque hay algo que no depende de nosotros es la parte de Secretaría de Energía. Una vez que ellos hagan la auditoría correspondiente y nos den el OK vamos a arrancar”, indicó.



Sobre los productos con los que contará la estación de servicio, Bruzzese dijo que “solo tendremos combustible líquido, nafta y diesel, gas no, no lo pensamos desde un principio y además hay que cumplir con otra normativa”.

“Si logramos que funcione como tenemos previsto serían entre 14 y 15 personas trabajando en planta permanente, abriremos las 24 horas, también habrá un shop select, con un menú del día, café, contiene un poco más de ofertas que el shop normal de Shell”, finalizó.