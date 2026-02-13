Chaves se prepara para vivir los Corsos a Contramano

13 febrero, 2026 0

La Dirección de Cultura y Turismo de Chaves Municipio informó que los días 15 y 16 de febrero, a partir de las 20.30 horas, se llevarán a cabo los tradicionales Corsos a Contramano, organizados en conjunto con el Club Huracán Ciclista.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de comparsas, murgas y artistas en vivo, en un evento pensado para toda la familia. Como parte central de los festejos, se realizará la tradicional quema del Rey Momo, uno de los momentos más esperados del carnaval.

Además, el encuentro contará con importantes premios para las distintas categorías participantes:

Mejor Carroza: $250.000

Mejor Comparsa: $200.000

Mejor Disfraz Adulto: $100.000

Mejor Disfraz Niño: $100.000

El corsódromo estará ubicado en la intersección de Mitre y Juan Eliçagaray, mientras que el servicio de cantina funcionará en el predio Flori y estará a cargo del Club Huracán Ciclista.

Chaves se prepara para dos noches a puro ritmo, color y alegría, celebrando el carnaval como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Volver