Chaves: Se presentó el diagnóstico de la red vial rural en el Teatro Municipal

5 marzo, 2026 0

En el Teatro Municipal se llevó a cabo la presentación del diagnóstico de la Red Vial Rural del distrito de Adolfo Gonzales Chaves, elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, con la participación de la intendenta municipal, funcionarios de gobierno, concejales, productores, integrantes de ASOPROCHA y público en general.

La actividad fue encabezada por la intendenta Lucía Gómez, junto a la secretaria de Obras y Servicios Públicos Micaela Vellini, y contó además con la presencia del ex intendente Daniel Vissani.

También participaron los concejales Tiago Aranzabe, Guillermina García Martínez, Gianfranco Ferraro, Sandra Zoppo, Susana Suárez y José Garibotti.

Durante el encuentro se expusieron las distintas etapas del trabajo realizado, que incluyeron la planificación inicial, los estudios de campo y el análisis hidrogeológico e hidrológico del partido. Además, se compartieron recomendaciones y conclusiones generales orientadas a fortalecer la gestión y el mantenimiento de los caminos rurales.

El diagnóstico constituye una herramienta clave para la planificación y el desarrollo de políticas públicas que permitan seguir fortaleciendo la conectividad rural y acompañando al sector productivo del distrito.

