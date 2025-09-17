Chaves: Se renovó la sala de espera del Hospital Municipal

17 septiembre, 2025 0

Chaves Municipio informa que finalizó la obra de renovación de la sala de espera del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, un espacio clave para la atención diaria de cientos de vecinos y vecinas.

Los trabajos incluyeron la reparación de paredes y su pintura con látex lavable, lo que permite mantener el lugar en mejores condiciones de higiene y cuidado. Además, se instaló nueva cartelería de orientación en los consultorios y distintos servicios, como así también señalización de seguridad en la ubicación de los matafuegos.

A su vez, se realizó un prolijo ordenamiento del cableado de telefonía, red de internet y cámaras de seguridad, lo que optimiza el funcionamiento del hospital y mejora la estética del lugar.

Con estas mejoras, la sala de espera se convierte en un ámbito más cómodo, claro y seguro para pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud.

Desde el municipio señalaron: “Cada intervención en nuestro hospital es una inversión en la calidad de vida de la comunidad. Queremos que vecinos y vecinas encuentren en el Anita Eliçagaray un espacio de cuidado, moderno y en condiciones acordes a la atención que merecen”.

Chaves Municipio continúa trabajando para que cada vecino y vecina reciba atención médica de calidad en espacios adecuados y modernos.

