Chaves sigue sin registrar casos en estudio de COVID-19

1 agosto, 2020

La Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves informó este sábado que no se registraron nuevos casos en estudio de COVID-19. También se comunicó que hay 570 personas en seguimiento epidemiológico, de las cuales 78 están en aislamiento por regresar de zonas de riesgo.



Se labraron 6 actas judiciales por no respetar el aislamiento social y 15 personas fueron rechazadas en el control por no presentar permiso de circulación.

Casos en estudio: 0

Casos descartados: 22

Aislamiento en Hospital Municipal: 0

Casos confirmados: 0

NOVEDADES

Atenciones en Guardia del Hospital: 35

Atenciones en Unidad Sanitaria: 12

Personas con actas judiciales por no respetar el aislamiento social: 6 (Chaves)

Tránsito de personas: 1970

Personas sin permisos rechazadas en control: 15

Ingreso de proveedores: 30

Personas en seguimiento epidemiológico: 570

Personas en aislamiento por regresar de zonas de riesgo: 78

FARMACIAS DE TURNO

– En Chaves: Fossati. 48 1139

– En De la Garma: De la Iglesia. Te. 49 4034.

Teléfonos de la Guardia:

Hospital Municipal: 48 4450

Unidad Sanitaria: 49 4092

