Chaves: Solicitud de paradero

2 abril, 2023

Desde el Destacamento Policial de De La Garma y Estación de Policía Comunal de Adolfo González Chaves, solicitan colaboración a la comunidad, para dar con el paradero de María del Carmen Parra, de 49 años, de contextura física robusta, 1,65 mts. de alto, cabello rizado corto color castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña.

La misma se encuentra ausente de su hogar desde las 23:00 del sábado.

No contaba con teléfono celular, ni documentación personal, no es reincidente y no se encuentra medicada.

Ante cualquier información comunicarse a los teléfonos de la seccional policial, 02983-494024 (Destacamento Policial De La Garma); 02983- 481360/ 2983-481297 (Estación Policial A.G.Chaves) o a la central de emergencias 911.

