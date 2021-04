Chaves también homenajeó a los Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas (Video)

Con la presencia de autoridades municipales, integrantes del Veteranos Continentales del Sudeste, concejales, bomberos voluntarios, familiares de veteranos de Malvinas y vecinos, se desarrolla en la plazoleta Islas Malvinas de Adolfo Gonzales Chaves el acto homenaje por el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto bélico del Atlántico Sur.

La secretaria de gobierno y Hacienda, Susana Suárez y Blas Barducci, de Vecose, realizaron el izamiento de la bandera, y se descubrió una placa de la Escuela Técnica N°1 que homenajea a los soldados de Malvinas.



La bandera nacional estuvo portada por Antonio Di Roco, de la Agrupación Veteranos Continentales del Sudeste.

La bandera provincial por Hilda Beatriz López, enfermera, quien prestó servicios en el hospital Anita Elicagaray por más de 39 años.

Y la bandera del distrito estuvo a cargo de Carlos Atairo, ex bombero voluntario, director de teatro y periodista y coreuta.

La directora de Cultura y Educación, Karina González, leyó un texto alusivo a la fecha del profesor Ignacio García, quien no pudo estar presente.

Dijo: “Es necesario que esta fecha sirva además de homenajear a los que combatieron, darle voz a los que volvieron y fueron silenciados, a los que volvieron y fueron olvidados, y a los que volvieron y no pudieron rehacer su vida”.

“Desde ese marco el conflicto por la soberanía debe ser repensando y reflexionar desde otro lugar con el compromiso de toda la sociedad”.

“Desde el retorno de la democracia se llevó a la práctica lo que los historiadores denominan ‘desmalvinización’ cargado de mitos y relatos; nuestra nación debe desterrar ese concepto si desea lograr el crecimiento cultural y moral perdido hace décadas”.

Por su parte, Sabina Primo habló del trabajo de los alumnos de la Escuela Técnica N°1 respecto de la creación del monumento que se erigió en la plazoleta Islas Malvinas.

Comentó que el área de artística toma no sólo el contexto sino también referentes. “Es una área muy interdisciplinaria; los chicos vieron videos, estudiaron la historia, recorrieron los nombres de los hombres que participaron de la guerra, y pudieron llevar la producción a gran escala en los talleres: toda la institución fue parte de este proyecto”.

“Trabajamos la metáfora: y observamos hacia donde está ubicado este monumento, sus formas triangulares que serían nuestras islas Malvinas y los árboles representando la ida”.

En el cierre del acto, Juan Agesilao cantó Sobreviviendo, de Víctor Heredia, pero antes expresó: “Cuando era chico y se hablaba de Malvinas yo veía a los soldados como gente grande en ese momento, porque en toda mi infancia me hablaron de los héroes de Malvinas. Sin embargo hoy, que tengo 21 años, me doy cuenta que no eran grandes, eran más chicos que yo”.

“Si en este momento siento presión al cantar frente a ustedes, imagino lo que ellos habrán sentido con 18 años, llevados a la guerra en contra de su voluntad en muchos casos. Esta es una forma de rendir homenaje a ellos, y hacer un canto a la esperanza y a la paz que es lo más preciado que tenemos”.

Acto con valores inclusivos

Desde crecer.ambiente destacaron esta fecha tan especial donde se recuerda héroes y valores, porque y mencionan que fue un evento que aportó cultura, arte, música, educación e inclusión, bajo protocolos de prevención de COVID-19, contando especialmente con una traductora de lenguaje de señas.

“Desde crecer ambiente agradecemos enormemente la calidez, empatía y predisposición de los organizadores y en especial a la Directora Karina González, Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Adolfo Gonzáles Chaves, por la entrega de material audiovisual de nuestro honorable Himno Nacional Argentino junto al monumento Islas Malvinas en lenguaje inclusivo”.

