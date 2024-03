Chaves: Tomas De la Lama es el nuevo director de Cultura

14 marzo, 2024

Tomas De la Lama, joven oriundo de De La Garma que se desempeña como actor, director, creador y productor de espectáculos escénicos entre otras formaciones, fue presentado este miércoles como nuevo director de Cultura de la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves.

“Arrancamos con mucha actividad y energía, hay un equipo de trabajo hermoso”, destacó en diálogo con LU 24.

Detalló que se brindan más de 30 talleres en Chaves, De La Garma y Juan Eulogio Barra y manifestó que espera poder gestionar nuevas propuestas en los próximos meses para las localidades y acercar seminarios específicos que se dictan de manera puntual con propuestas muy interesantes.

“Invitamos a los espacios del Museo “Benito Quinquela Martin” y Museo Malvinas que se encuentra de forma permanente en el Centro Cultural como también a la Casa de Museo. A su vez, se acerca la obra de teatro “Monólogos heroicos” y acompañaremos una nueva edición del “Chaves Rock”, dijo el flamante funcionario.

En cuanto a las actividades próximas, en la conferencia de prensa de presentación, sostuvo que “estamos definiendo las propuestas para Semana Santa y eventos por el Día del Veterano y los caídos en Malvinas, recibimos propuestas de los ex combatientes del distrito. A su vez estamos proyectando actividades en De La Garma y Vásquez. No quiero dejar de mencionar que vamos a estar abriendo próximamente una convocatoria para realizar una base de datos de Artistas Distritales. Queremos valorar el trabajo silencioso de muchos que día a día conforman nuestra cultura, esperamos que se acerquen, disfruten y acompañen todas las actividades que son destinadas para enaltecer nuestra cultura, nuestro arte y nuestra identidad.”

De la Lama agradeció “al equipo de gestión bajo la Intendencia de Lucia Gómez y especialmente a Marianina Antonini quien me ha propuesto estar en el cargo y con quien trabajamos para realizar una transición maravillosa de todo lo que se ha realizado hasta el momento”.

