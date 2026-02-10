Chaves: un preso por “rompepuerta”, otro por violencia de género

Este martes, en Adolfo Gonzales Chaves, un hombre quedó detenido tras romper la puerta de un vecino, luego de que discutieran violentamente por causa desconocida.

El hombre, identificado como Alexis Peralta, provocó daños a la propiedad y fue aprehendido por ese delito, según informó la Estación de Policía Comunal de dicha ciudad.

Interviene la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz.

Por otro lado, se detuvo a un hombre por amenazas y violación de domicilio, por orden de la Jueza Subrogante de Garantías de Tres Arroyos, Dra. Fabiana Elena Bandolín, donde interviene la Fiscalía Especializada en Género de Tres Arroyos, a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

