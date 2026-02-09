Chaves: Verano en Movimiento en la Plaza del Inmigrante

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición de Verano en Movimiento en la Plaza del Inmigrante, una propuesta impulsada por la Dirección de Cultura y Turismo de Chaves Municipio, que en esta oportunidad contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes y la Dirección de Producción.

La jornada ofreció una tarde al aire libre pensada para toda la familia, donde vecinos y vecinas pudieron recorrer la feria de emprendedores, disfrutar de música en vivo y participar de distintas actividades recreativas y deportivas.

El encuentro permitió generar un espacio de juego, encuentro y disfrute, promoviendo el uso de los espacios públicos y fortaleciendo el vínculo comunitario en un entorno cuidado y agradable.

Desde el Municipio se destacó la importancia de estas iniciativas que fomentan la participación, el acompañamiento a los emprendedores locales y el acceso a propuestas culturales y recreativas durante la temporada de verano.

