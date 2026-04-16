Chaves y Juárez juntos en el “X Taller Técnico de Caminos Rurales”

16 abril, 2026 0

En el marco del “X Taller Técnico de Caminos Rurales”, realizado los días 16 y 17 de abril de 2026 en el Polideportivo Municipal de Benito Juárez, y organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) acompañó a las cámaras empresarias de Benito Juárez y Adolfo Gonzales Chaves en una jornada de trabajo e intercambio.

Se trata de un espacio de referencia a nivel provincial para el análisis, la planificación y la mejora de la infraestructura vial rural, eje clave para el desarrollo productivo.

La Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves estuvo representada por su presidente, Juan Manso, y el secretario Rubén Roggetti, quienes participaron activamente del encuentro junto a autoridades de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), el vicepresidente Carlos Cappelletti y el tesorero Guillermo Anso en representación de la entidad, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, el intendente de Laprida Alfredo Fisher y el presidente de la Cámara Empresaria de Benito Juárez, Gonzalo Marconi.

Durante la jornada, que se desarrolló como un espacio de articulación público-privada enfocado en la planificación, la innovación y la mejora de la infraestructura vial rural como motor del desarrollo productivo, se generaron instancias de diálogo e intercambio con autoridades de FEBA.

En este marco, desde la Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves se avanzó en distintos ejes de trabajo estratégicos, entre ellos:

* La presentación del proyecto de Paseo Comercial de Emprendedores y Artesanos en las vías del ferrocarril, iniciativa que tuvo una muy buena recepción y para la cual ya se programó una visita de representantes de FEBA a nuestra ciudad.

* La gestión para incorporar nuevos beneficios para los socios de la institución, incluyendo alternativas vinculadas a cobertura de salud como IOMA.

* El desarrollo de nuevas capacitaciones destinadas a emprendedores y pymes, orientadas a fortalecer el crecimiento del sector.

* La posibilidad de implementar un plan corporativo de telefonía celular, con el objetivo de reducir costos y mejorar servicios para los asociados.

Asimismo, se dialogó con los intendentes Julio Marini (Benito Juárez) y Alfredo Fisher (Laprida), donde se planteó la importancia de avanzar en la construcción de un corredor productivo regional, con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuestra zona y contribuir a descomprimir la radicación de empresas en el conurbano bonaerense.

Desde la Liga se destacó la importancia de estos encuentros, que permiten fortalecer vínculos institucionales, generar oportunidades concretas y seguir impulsando iniciativas que favorezcan el desarrollo comercial, industrial y productivo de Adolfo Gonzales Chaves y la región.

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