Cheeky presenta la colección de verano para los más chicos (audio)

1 noviembre, 2025 0

El local de ropa “Cheeky” ubicado en la esquina de Colón y 9 De Julio, ya tiene en vidriera su colección de verano con los mejores precios y todos los talles.

Silvana Rodríguez, encargada del local dijo “acabamos de recibir el stock completo para verano, con muchos accesorios, calzados, trajes de baño, entre otros conjuntos. Este año pudimos ampliar nuestra variedad al mismo precio y promociones que en Buenos Aires”.

“Los clientes cuentan con el beneficio de los Cheekypoints, en cada compra realizada suman puntos, y cuando lo deseen podrán canjearlos por una prenda gratis”, explicó.

“Nos gusta estar en contacto con los clientes, generando un vínculo, asesorándolos y respondiendo sus consultas, desde que pasan la puerta tratamos de que se sientan cómodos”, afirmó.

“Contamos con todos los medios de pago, tarjetas bancarias abonando en tres cuotas”, concluyó.



Volver