Chevrolet: Lago S.A. ofrece financiamiento directo para Onix Joy Plus y Pick Up

16 mayo, 2023

Interesante financiamiento para acceder al cero kilómetro ofrece el concesionario Chevrolet Lago, para los modelos Onyx Joy Plus y Pìck Up. En este sentido, informaron que el Onyx Joy Plus es 100% financiado directo de fábrica, con cuota fija el primer año desde 42.100 pesos y todos los meses sale uno por sorteo y otro por licitación. Además, en cuota número 12 con el valor del 30% del vehículo se puede retirar el auto. En cuanto a las Pick Up, explicaron que, en este caso, es 100% financiado, 120 meses, cuota de 87.500 pesos, también sale todos los meses uno por sorteo, otro por licitación, o en cuota 12 con el valor del 30% del vehículo, puede retirarse también.

Cabe destacar, que para acceder a éstos planes solo se necesita el DNI y a partir de la segunda cuota ya se puede licitar. Asimismo, trabajan con el sistema llave por llave, que consiste en que quién entregue un vehículo mayor a 2013, se tasa y con ese valor se licita, y una vez que retira la unidad nueva, entrega la suya. Para cualquier consulta, se puede acceder al concesionario en Avenida San Martín 1386 o comunicarse al 2983 612751 o al fijo 431611 o 431612.



