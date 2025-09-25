Chicos tresarroyenses al Argentino de Padel

25 septiembre, 2025 0

Entre este viernes, sábado y domingo se llevará a cabo en la ciudad de Tandil el Torneo Nacional de Padel organizado por la Federación Argentina de Padel con la participación de cuatro chicos de nuestra ciudad que lograron el objetivo de participar al ganar este derecho en el Torneo Provincial que se disputo recientemente.

Los tresarroyenses que tomarán parte de este certamen serán Conrado Graglia de 10 años, Santino Bertoldi de 12 años, Iñaki Udaondo de 12 años y Franco Restaño Acosta de 12 Años.

Los chicos serán orientados por el Director y Profesor de la Escuelita Ariel Graglia.

Volver