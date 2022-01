Chiquette dio precisiones sobre el evento a realizarse en Claromecó

20 enero, 2022 Leido: 176

En un comunicado hecho público este jueves, el productor Bruno Chiquette informó sobre la situación que se presenta respecto de la nocturnidad, en el marco de proyecto que está por concretar en las próximas horas en un predio en Claromecó.

El comunicado dado a conocer por Chiquette, bajo el titulo “Queremos solucionar un problema, no generarlo”, dice lo siguiente:

“Hola, soy Bruno Chiquette, y ante las consultas e inquietudes de muchos chicos, padres, amigos, colegas, y también funcionarios sobre el predio que estamos montando en Claromecó, es que me pareció oportuno hacer un comunicado donde pueda contarles cómo estamos trabajando, teniendo en cuenta que las preocupaciones son las mismas para ustedes y para nosotros.

Como titular de la productora BCDJ PRODUCCIONES es que me preocupo y me ocupo de la seguridad de todos los asistentes al evento, no solo clientes sino también toda la gente que trabaja en el mismo. Cuando empezó a tomar forma esta idea del predio ubicado en la entrada de Claromecó.

Las primeras consultas, fueron por la cercanía a la ruta 73. Si esto era peligroso o riesgoso, nosotros analizando todo y con la consulta permanente a especialistas es que concluimos en que no lo es.

Para prevenir y anticiparnos ante posibles eventos o situaciones desagradables es que hemos diseñado todo un Plan Estratégico, acompañado por Policía de la Provincia, Bomberos y la Secretaría de seguridad para controlar el tránsito en la ruta y coordinar los movimientos de la gente en el predio.

Además, cabe destacar que el evento se realiza en horarios que la ruta habitualmente se muestra tranquila. No sólo nos quedamos tranquilos con esto, sino que seguimos pensando la manera de hacer más seguro el predio y decidimos que el ingreso y egreso de la gente sea por calle 6 y de esta forma la ruta será una vía secundaria para los asistentes.

En el hablar con funcionarios provinciales para poder asesorarnos nos encontramos con que muchos predios, boliches y zonas de eventos en lugares de la costa se emplazan sobre rutas nacionales y provinciales, el ejemplo más importante es el de “Pueblo Límite” en Villa Gesell, que es un complejo de boliches y bares donde cada noche concurren 10.000 personas desde hace 30 años.

En fin, estamos buscando solucionar un problema en Claromecó que es la nocturnidad. No hay un lugar donde los chicos y grandes puedan disfrutar hasta la madrugada. Sólo hay opciones en los médanos, si, todos lo sabemos, ahí nadie es responsable de nada, la jurisdicción no se sabe de quién es. Seguros? Seguridad? Organizadores? Accesos seguros? Bueno, nada de eso vamos a encontrar en una fiesta en un médano.

Ahí hoy van los jóvenes.

Estamos queriendo construir un lugar lindo y seguro dónde todos podamos encontrarnos, muchas gracias a todos los que nos hacen saber su preocupación o inquietud porque nos suma para ser mejores y poder hacer de este predio lo más parecido a un espacio donde mucha gente que queremos venga a divertirse.

Queremos solucionar un problema, no generarlo.

Gracias nuevamente.

Bruno Chiquette.

BCDJ PRODUCCIONES”.

