Chiquette: Hay que evitar el descontrol en los médanos

14 noviembre, 2024 0

La Comisión de Turismo, no aceptó en la reunión de este jueves la propuesta de Bruno Chiquette para instalar un lugar de expansión nocturna y actividades deportivas en la Estación Forestal y tampoco adhirió a la alternativa de hacerlo en el predio donde se encuentra el Punto Limpio, en calles 26 y 43.

El empresario estuvo en LU 24 y sostuvo que los ediles “no acompañaron la propuesta y la última opción que tengo es en la próxima semana, el martes, cuando sea la última reunión de la Comisión, para poder aprobarla en la sesión del jueves: presentaremos un nuevo proyecto para realizarlo detrás del circuito de motos, a unas 15 cuadras de la “Casa de las gárgolas” donde hace un tiempo se aprobó la propuesta del empresario Marchini”, pagando un canon que quedaría para el Ente Descentralizado”.

“Estamos a favor de tu propuesta pero nadie plantea lugares; una de las propuestas es que me consiga un lugar privado, pero nosotros queremos alejarnos de los vecinos para que puedan descansar: queremos tener propuestas para que se presenten las bandas locales a las siete de la tarde, también tener un espacio para los chicos, realizar un seven de fútbol, en un lugar estéticamente seguro, donde hay el DJ que me gusta, luces y seguridad”, dijo.

“A mi me dicen que tiran para mi lado pero no tienen lugares, y yo les digo que los padres no duermen porque los chicos van al médano, yo tengo otra propuesta”, cerró.



Volver