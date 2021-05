Chispazos de tradición

La década de 1960 transcurrió con un fervor pocas veces visto respecto al folklore nacional. En todo el país. Y Tres Arroyos no fue la excepción.



Fue un fenómeno que no estoy en condiciones de explicar y que mejor dejo en el ámbito de la sociología, que seguramente en su momento encontró los motivos y circunstancias que rodearon a esa verdadera explosión de nativismo.

Eran tiempos en que el Festival de Cosquín proyectaba figuras como Jorge Cafrune y su Zamba de mi Esperanza y que los jóvenes de entonces hacían suyo al folklore.

Un Cafrune que no solo visitó nuestra ciudad, sino que era frecuente visitante de un campo, en la zona de Cascallares. Por su amistad, solía permanecer varios días disfrutando de los quehaceres del establecimiento.

Su paso por esa localidad quedó plasmado en una foto con el conjunto Los Fortineros, integrado por vecinos de Cascallares.

El fervor popular por la música nativa se expresaba en cuanto festival se organizara. Fueron desbordantes los desarrollados en el salón de actos de la escuela 27, muchos de ellos animados por el Guasito Carpincho (foto) y la participación de artistas de la época.

Maumús, Rondanina, Romero, etc. eran animadores frecuentes. La lista completa sería importante y seguramente caería en algún injusto olvido. Se incluyen fotos de varios de los protagonistas de esa etapa de un folklore en pleno auge.

En 1964 surgen Los Pregoneros, integrado por Ovidio “Pelusa” Moreno, Rodolfo Arán y Jorge Herrera. Este último abandonaría el grupo en 1966 e ingresa Carlos Russi. Este conjunto se disuelve en 1968.

Pero también proliferaron las academias, peñas, etc., donde se desarrollaban los cuadros de danzas nativas que también concitaban el fervor popular.

Incluso, aunque de manera diversa, se generaba una verdadera competencia para generar despliegues novedosos o puesta en escena lo más deslumbrantes y originales posibles.

Algunos grupos

Esta no pretende ser una crónica completa de las manifestaciones folklóricas de la década mencionada, pero como ejemplo es bueno traer a colación la participación que se anunciaba con motivo de los actos de celebración del aniversario de la ciudad en 1965.

Con el auspicio de la Comisión Municipal de Cultura se había convocado a la Escuela de Música y Danzas Folklóricas Argentinas de Tres Arroyos dirigida por los profesores María A. San Román y Osvaldo Julián; Peña La Relación, dirigida por Ethel V. de Giménez; Conjunto de Danzas Nativas del Club Español, dirigido por María Rita Leguizamón; Agrupación La Querencia, dirigida por Berta Mangas; Conjunto Nativo La Posta, conducido por Alberto Blanco.

También actuaron los conjuntos Los Pregoneros, Los Navideños, y Las Voces del Sur, además de Elba Alicia Rodríguez con acompañamiento de bombo y guitarras.

En su momento el Club El Nacional potenció su propia peña y conjunto de bailes nativos (reproducción).

Abonando aquello de la competencia entre grupos y personas, se reproduce una solicitada aparecida en el año mencionado en el mes de abril (reproducción).

Digamos que la señora Berta Nelly Mangas, ya fallecida, de alguna manera recibió un reconocimiento oficial ya que la Municipalidad dispuso eximir del pago del derecho de cementerio a sus familiares.

El gaucho de Tres Arroyos

La mayoría de aquellos protagonistas de las fiestas populares nativas, son recordados en mayor o menor medida, pero recordados al fin.

No me parece, y es una apreciación personal, que ocurra lo mismo con Héctor Mangas.

Debo reconocer que me esforcé en ubicar en mi memoria su eventual participación en esas manifestaciones públicas, sin lograr resultados.

Creo que su trabajo fue más silencioso y circunscripto a la poesía gauchesca, la que sí se encargó de difundir mediante instrumentos que reproduzco en esta entrega.

No me corresponde evaluar la calidad del trabajo que legó, pero me parece de absoluta justicia rescatar a una persona y su producto de modo que pueda registrarse en la memoria popular.

En consecuencia acompaño esta crónica con fotos de Héctor Mangas y algunas de sus poesías, una de las cuales la dedica al Fortín Gaucho, mencionando en ella a muchos de aquellos emblemáticos cultores de la tradición criolla.

Otras fotos: Las Voces de Tres Arroyos; Tres Arroyos 4; Marta Galván y el grupo que participó exitosamente en un festival en Colón, incluyendo a Juan Ramón Santos que fuera distinguido en esa ocasión.

Homenaje

Precisamente, se está gestando un homenaje a Juan Ramón Santos, es decir “Chacho” Colantonio, impulsado por Luis Barrionuevo.

Por lo que se sabe, ya se habría impuesto de la iniciativa al Intendente Municipal quien habría adherido a la misma.

En principio, ese homenaje consistiría en una jornada especial, coincidente con el Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre.

Incluiría la colocación de una referencia histórica en la casa de la segunda cuadra de calle Quintana, donde viviera este recitador cuya calidad merece un reconocimiento especial.

Sugestivamente su trabajo de muchos años no quedó plasmado en registros oficiales y profesionales.

De hecho para el programa “esto es Historia” se lograron recuperar algunas grabaciones de menor calidad pero que de todas maneras testimonian el vuelo de las interpretaciones de Juan Ramón Santos, para muchos (y me incluyo), de una calidad sin parangón en el orden nacional.

Aniversario

Es justo recordar que se han cumplido 10 años de la memorable actuación de Los Jilgueros en el Festival de Cosquín.

No quiero entrar en detalles al respecto, de modo que acompaño esta referencia con la reproducción que hiciera en su momento el diario local (foto).

Las menciones precedentes no agotan el largo listado de artistas folklóricos generados en Tres Arroyos sin olvidar al Grupo Son, por ejemplo o Mirta Bedy, entre otros, o los payadores Catino Arias y Luis Barrionuevo.

A propósito de Barrionuevo, impulsor de la Casa del Payador y el monumento al payador y al resero, se encuentra preparando un libro donde narrará detalles de su vida y la proyección artística que tuviera carácter internacional.

Omar Eduardo Alonso

