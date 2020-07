“Chispazos” en el Concejo por los paradores en la costa tresarroyense

16 julio, 2020 Leido: 126

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos se vio nuevamente envuelto en una discusión que elevó la temperatura en el recinto al tratarse un proyecto del bloque de Juntos por el Cambio relativo “a la realización de un concurso de profesionales de la Arquitectura e Ingeniería para desarrollar un prototipo de paradores a fin de preservar las playas del Partido”.

La sesión no contó en su banca a la edil cambiemita Daiana De Grazia, quien comunicó su ausencia por motivos particulares. Asimismo, fue aprobada una nueva licencia al concejal Roberto Fabiano, hasta el 7 de agosto, asumiendo en su reemplazo la concejal Marisa Marioli.



El proyecto sobre el concurso abierto a los profesionales para los paradores turísticos fue fundamentado por el presidente de la bancada, “Ticho” Groenenberg quien explicó la posición del bloque autor, y se mostró ofuscado, por no haber sido tenido en cuenta el mismo por el Ejecutivo, y criticó la actitud de los concejales oficialistas, avalando el apoyo del bloque de Todos, a la vez que mostrò su sorpresa al ver que el Ejecutivo presenta junto al concejal Aramberri un proyecto que desconoce y no tuvo en cuenta el nuestro”.

Groenenberg sostuvo que “muchos proyectos parecen calesitas por las vueltas que dan respecto al mismo, y son cajoneados esperando respuesta de algún funcionario”.

“Panchito” Aramberri contestó, y dijo que “todo se puede debatir, se puede modificar, tratamos de reunirnos y llegar a un consenso para llevar adelante el proyecto, me quedan dudas sobre los pagos y el seguimiento de la obra por parte del profesional beneficiado; no está claro el monto del premio, por lo que creo que se podría aclarar más”.

Tatiana Lescano, desde Todos expresó que “es cierto que este gobierno gobierna tres arroyos desde hace 25 años, y han pasado muchas cosas como el incumplimiento de los concesionarios, y en la Comisión de Turismo se han presentado distintas ideas respecto al período de crisis que enfrentan los concesionarios, y dar sustentabilidad a los proyectos” a la vez que recordó acciones realizadas en años anteriores vinculadas al tema, y el planteo realizado al ex director de Turismo Julián Lamberti.

“Coincidimos en que era necesario un parador tipo que sea económicamente rentable y sustentable en términos ecológicos; presentado el proyecto por el concejal Fabiano nos alegramos de poder plasmar las ideas que hablamos en la comisión en un papel, pero luego nos muestran una maqueta de algo más pequeño, y a nosotros nos gustaba la idea de hacer un concurso, abrir el juego y permitir la participación de la comunidad, se lo planteamos y en ese momento el intendente dijo desconocer que hubiera un proyecto en tratamiento en comisión. Luego recibimos este proyecto que tenía falencias en términos legales, ya que implica que hay que reunir a la Comisión Mixta de Turismo que el Movimiento Vecinal ignoró a lo largo de estos 15 años, por lo que pretendemos que el Movimiento Vecinal se atenga a la norma, y viendo que se vendrá el tiempo de las licitaciones, insistimos y coincidimos que el proyecto municipal era muy ambicioso, hubo cuestiones respecto a las aberturas también, por lo que decidimos acompañar el proyecto de apertura”.

Nuevamente desde el vecinalismo llegó la voz, en este caso por parte de Luis Zorrilla, quien sostuvo: “son opciones diferentes con algunos puntos en común, y me parece poco claro lo del articulo cuatro, ya que estamos mirando al azar un proyecto que no sabemos cuánto va a salir, por lo que pido que se especifique, porque no sabemos el premio de cuanto es, lo que influirá en el costo de la obra”, reiterando lo que había expresado Aramberri, a lo que Groenenberg contestó afirmando que “el premio consiste en el pago de honorarios del profesional que gane el concurso”, pidiendo Zorrilla saber “cuáles serían los honorarios, porque no sabemos cuánto saldrá el proyecto”.

Arremetió desde su banca Garate, quien de cada palabra hace un discurso, y sostuvo que ellos representan “a un sector de la sociedad, y hubo una línea que todos evitamos cruzar, que es cuando uno descalifica al adversario con una mentira, tema que pasa por descalificar en situaciones que no son ciertas, y creo que se está yendo en un camino que no es lo que corresponde al Concejo Deliberante”.

“El señor Lamberti el mismo día de su asunción salió a criticar arteramente diciendo que poníamos palos en la rueda e imaginamos que en la línea que se planteaba del oficialismo se puede considerar parte de lo que es el run run de la política, y es dable hasta aceptarla, y en otra declaración dice que Garate y su gente siempre buscan cositas que la verdad a los 48 años que tengo no tengo ganas de soportarlo porque no son ciertas, dice que buscamos cositas para no aprobar su designación, y eso no es cierto, pero lo que manifestamos cuando nos opusimos a la designación dijimos es que no podía garantizar el control de ordenanzas que él había incumplido y en un discurso unificado nos imputa que nosotros hemos hecho una alianza, para que no avance Claromecó. Pero falta a la verdad porque su designación fue dada por el voto del Vecinalismo y Juntos por el Cambio y siguiendo en la línea de lo que dice Lamberti diría que hay una alianza entre vecinalistas y Juntos por el Cambio”, sostuvo.

“No contento con eso dice que la responsabilidad falta a la verdad que haya dos paradores en esta temporada es de la oposición y esto no es cierto, pero considero mucho lo que han dicho Aramberri y Lescano, creo que si alguien debe controlar es el Ejecutivo, y nosotros creemos que es así que se ha fracasado, y no puede decir que porque ahora el Ejecutivo toma una decisión de dejar sin efecto licitaciones es responsabilidad de la oposicion , me parece que es un disparate, me parece que ahí está el problema, nosotros en una propuesta pro-activa le hemos planteado al secretario de Desarrollo Productivo alternativas para esta temporada que se viene una temporada muy rara que se viene, respecto a la pandemia, nos parece que quizás si superamos esta etapa nos tenemos que preocupar por la gente de Claromecó y nos parece que quizás debería permitirse que los paradores en funcionamiento ssigan así hasta marzo para mantener una situación de trabajo ante una situación que va a ser muy compleja”, dijo.

Garate cargó también contra el ex concejal y actual Secretario de Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, por expresiones del funcionario vertidas hacia los concejales, “porque no se puede ir a la descalificación personal, por respeto a todos, y lo que me molesta es que genera una grieta y que no se generen consensos, uno puede disentir pero con respeto, yo voy a tratar de mantener la conducta que tuve en este Concejo que es respetar a los 17 concejales; llamo a la cordura, votemos de acuerdo a las convicciones, no puede ser que no haya consensos entre nosotros, no por parte nuestra sino de los funcionarios”.

Soledad Cadenas desde JxC dijo que “el premio no es un gasto, es un proyecto que está pensado a futuro, es una inversión porque tiene que ver con el medio ambiente en todas las playas del distrito, y una vez aprobado el proyecto el municipio puede ponerse en contacto con los colegios respectivos: queda claro que esto no es un gasto sino una inversión a futuro”.

Cadenas lamentó profundamente “que esta situación sea volcada al recinto, con lo expresado por el Ejecutivo” y dijo que “yo vine a trabajar y a hacer muchas cosas que desde lo privado no se puede hacer, y éste es un proyecto que es sustentable, y que no fue analizado como se requería; un proyecto que no fue analizado de la forma que correspondía porque se podrían haber hecho unas consideraciones distintas, hablando con los profesionales del tema, se está tornando imposible que los funcionarios nos traten como que venimos a poner palos en la rueda, nosotros controlamos desde nuestra función legislativa y necesitamos datos e información para poder tomar decisiones ”.

Finalmente, se aprobó por mayoría con el voto de Juntos por el Cambio y el bloque de Todos.

