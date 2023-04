“Cholo” García: “Queremos salarios dignos y no absorber la miseria”

12 abril, 2023

El Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses – FESIMUBO – , Rubén “Cholo” García, visitó la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales donde se reunión con Secretarios Generales del gremio de toda la región.

En rueda de prensa, el titular de la entidad sindical tresarroyense, Abel Gómez, inicialmente agradeció la presencia de García, y explicó que “con la presencia de “Cholo” y secretarios de la zona que han venido a acompañarnos, presentaremos las acciones que hace ya un tiempo que venimos trabajando, y a su vez escuchar lo que tiene que comunicarnos sobre lo que se está haciendo; es importante la parte salarial que está en decadencia y estamos tratando de la Federación que esto tenga un buen final. Sabemos que está García trabajando muy fuerte con el Ministro de Trabajo”.

Un subsidio para continuar obras en el camping

García explicó primeramente, luego de agradecer la invitación para formalizar el encuentro, “que es continuo que la Federación haga este tipo de reuniones ya que estamos convencidos que nuestros trabajadores vean lo que volcamos en obras y servicios”.

“Hemos invertido unos cinco millones de pesos en el camping, por lo que entregaremos un subsidio para que puedan continuar con la segunda etapa” anunció y afirmó: “estamos fortaleciendo a las instituciones también en la construcción de salones, no solamente tenemos que apuntamos a eso a distribuir el dinero que viene que es el excedente que la población utiliza para repartir entre los sindicatos”.

El piso salarial y posibles futuras acciones para recuperar el valor adquisitivo

“Conseguimos la ley 14.657 que nos devuelve la antigüedad, y salió con un articulado en el que ningún trabajador puede cobrar menos que un salario vital y móvil; en ese momento en el año 2014 nos reunimos 20 países y el salario era de 475 dólares, el más alto de esos 20 países. Cuando se fue el anterior gobierno de Mauricio Macri, pasamos a ser el número 19, lo que quiere decir que hemos perdido el valor adquisitivo y ese articulado ha quedado totalmente olvidado en el tiempo”, explicó.

“A partir de ahí, que dijimos nosotros? si el Indec dice que para no ser pobre una familia tipo necesita 175 mil pesos para no ser pobre, eso es lo que estamos pidiendo como piso, eso es lo que vamos a llevar nosotros al Consejo Provincial, donde ya hay una convocatoria del Ministro de Trabajo, Walter Correa que se comprometió a que en el primer trimestre estaría funcionando; seguramente los retrasos vienen por la convocatoria a la designación de la representatividad de los intendentes, por lo que ante el Consejo, uno de los temas va ser adecuar los salarios a los 175.000 pesos”, anunció.

La problemática no se puede resolver en el municipio. Hay municipios que no pueden pagar por lo que tenemos que cobrar, entonces, la Provincia tiene que asistir, y la Nación tiene que asistir; estuve reunido con el ministro Massa quien se interesó en el tema; nosotros decimos que estamos trabajando con salarios indignos y queremos que nos reconozcan”, dijo.

“Queremos salarios dignos y no absorber la miseria”

“El 26 haremos un plenario de Secretarios Generales y a partir de ahí empezaríamos a trabajar a reglamento, estamos a la espera que esto se resuelva rápidamente porque los salarios de los trabajadores municipales van detrás de la inflación, cada vez que nosotros tratamos de llegar lo primero que dicen los intendentes es que no tienen plata, que reparten la miseria que les queda y nosotros no estamos para absorber la miseria que les queda, nosotros queremos salarios dignos. Si algo nos caracteriza es que lo que no se consigue puertas adentro se tiene que conseguir en la calle; por eso conseguimos la ley 14.657; no tengo ninguna duda que el plenario de Secretarios Generales del 26 de abril va a facultar al Consejo Directivo para tomar todas las decisiones que crea necesario de no cumplirse todo lo que estamos pidiendo”.

