Choque y descarrilamiento de un tren en Palermo: 30 heridos graves

10 mayo, 2024

El choque entre dos formaciones provocó el descarrilamiento de un tren de la línea San Martín en Palermo. Unas 90 personas fueron asistidas, 30 de las cuales fueron trasladadas con código rojo. No hay víctimas fatales.

El choque ocurrió este viernes por la mañana alrededor de las 10:30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Alberto Crescenti, titular del SAME, precisó que fueron 90 los pasajeros asistidos esta mañana, tras el siniestro. De ese total, 30 fueron trasladados con código rojo.

Dos de ellos tenían traumatismo de cráneo y fueron trasladados en helicóptero al hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires.

“En menos de 40 minutos pudimos evacuar”, destacó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien precisó que de los cuatro maquinistas involucrados, sólo uno fue trasladado. También hay un policía herido, viajaba en la formación.

En ese sentido, Macri aseguró que “el operativo de evacuación funcionó muy bien”. Y confirmó que no hay víctimas fatales en este “accidente grave”.

Respecto a las causas del siniestro, Crescenti dijo que “hay que esperar las pericias”, en sintonía con lo expuesto por el jefe de gobierno porteño.

Perros “peinaron” las formaciones para confirmar que no quedaran víctimas. Vale recordar en este punto la Tragedia de Once, ya que dos días después del siniestro fue encontrado entre los hierros retorcidos el cuerpo de Lucas Menghini Rey.

Volver