Ciberdelitos: ¿cómo pueden duplicar tu tarjeta?

Luego de que la DDI de La Plata detuviera esta semana a una cajera de 25 años acusada de estafar a clientes que compraban a través de Mercado Pago, los ciberdelitos volvieron a quedar bajo la lupa.



Es que existen distintas modalidades a través de las cuales puede vulnerarse la seguridad de tarjetas de crédito, débito y métodos de pago electrónicos. Sin embargo, también hay recaudos que pueden tomarse para no caer en la trampa.

Según explicó Facundo Cajén, maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad, en la actualidad los pagos se realizan mayormente en el mismo lugar en el que está el cliente a través de un código QR. Esto permite que el comprador vea qué está pagando, cuánto y de qué forma.

Sin embargo, en algunos bares y restaurantes, los mozos pueden llevarse la tarjeta para efectivizar el pago en otro punto del local donde utilizan skimmers, aparatos del tamaño de un MP3 capaces de clonar la información de las tarjetas, que suelen colocarse también en cajeros automáticos.

“Incluso pueden hacerlo frente a tus narices”, advirtió el también fundador de Proponas.org y director de Global Shapers Buenos Aires en diálogo con Feudale Café, con Marcela Feudale, por La Cielo 103,5. En este sentido, recalcó la importancia de mantenerse atento en todo momento, para corroborar que, por ejemplo, el mozo no tenga uno de estos dispositivos en el delantal.

¿Qué hacen luego con la información? De acuerdo a la explicación de Cajén, quienes cometen ciberdelitos compran en internet una tarjeta en blanco y, con otro aparato, le imprimen la información copiada. “Con tu clave, la información de la banda magnética y demás, puede ir a un local o a cajeros automáticos”, explicó.

Además, el joven habló de otra metodología: “Incluso también hay comercios que no tienen posnet pero ofrecen hacer la compra online. Entonces cargan los datos, sacan captura de pantalla y quedan guardados”.

“Cuidado después en dónde te quejás”, agregó más tarde. Es que muchos usuarios suelen publicar sus reclamos en las redes sociales de los distintos bancos, sin saber que hay personas al asecho que pueden utilizar también esta información para agregarlos desde cuentas apócrifas ofreciéndoles falsas soluciones.

