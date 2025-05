Ciclismo : Daniel Loizaga reivindicó su título nacional obtenido en 1976

El ciclista tresarroyense Daniel Loizaga, se coronó este fin de semana nuevamente Campeón Argentino de ciclismo en Olavarría en la modalidad Master categoría libre D2 de más de 65 años.

Visitó los estudios de LU 24 y recordó que “en el año 1976 salí Campeón Argentino en pista en Esperanza Santa Fe”, comentó.

“Uno lleva algo adentro que es algo especial: la manera de entrenarse, de cuidarse, pero nunca pensé que iba a llegar a prepararme como ahora me estoy preparando, como cuando corría en Elite, cuando enfrentaba a los Curuchet , Alexander y Haedo, en las grandes carreras de la plaza”, explicó.

“Empecé en octubre del año pasado en circuito, en carreras de una hora ,40 minutos, tuve todo el verano corriendo así , haciendo fondo, pero en el autódromo es la primera vez que corro, aparte es lindo el autódromo ,porque no es un circuito muy duro es grande si, y había viento, pero hace ya dos semanas atrás había corrido en Azul, y estuve todo el verano haciendo la pretemporada nocturna en Azul”, expresó.

“Estoy yendo al gimnasio de Osvaldo Scarcella que me ayudó mucho , hace un año que me estoy preparando con él, con la alimentación, me ha cambiado la vida; recuperé masa muscular, que uno al no hacer actividad la va perdiendo” ,dijo.

“Lo principal es la disciplina: a veces uno no tiene ganas de ir al gimnasio, sobre todo en el verano, pero yo ya lo tomé como una decisión, y eso es fundamental: tanto el gimnasio como el entrenamiento”, explicó.

“Cuando iba llegando a la meta, yo hace 10 meses perdí a mi señora, yo iba pensando en ella y eso pareciera que me dio más energía”, comentó.

“Recibí la medalla de campeón Argentino, la Camiseta,un diploma y tengo gratis en carreras que son libres que organiza esta gente ,la inscripción durante todo el año”, finalizó.

