Ciclismo: Los Loizaga, en el Memorial “Héctor Cocciaretti y Fernando Marcolini”

10 noviembre, 2025 1

Este domingo se desarrolló en Bahía Blanca, en el circuito del Parque de Mayo, el Premio Memorial de Ciclismo “Héctor Cocciaretti y Fernando Marcolini”, con la fiscalización de la Federación Ciclista del Sud.

Del mismo participaron los ciclistas tresarroyenses Emilio y Daniel Loizaga, clasificando este último 6º en Master C,D, E y Damas.

Emilio corrió en Adherentes-debutantes menores de 40 años, ocupando el segundo lugar de esa categoría, junto a Adriano Andes (1º) y Adrián Sala, que completó el podio.

Volver