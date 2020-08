Ciclista durmió a la intemperie, negó que lo ayuden y hoy siguió

1 agosto, 2020 Leido: 3136

Una persona joven en bicicleta, proveniente de Bahía Blanca, llegó anoche al retén de control de rutas 3 y 85. El mismo tenía como destino (según dijo) Buenos Aires. Sus pertenencias se limitaban a la bicicleta y una mochila. De buen aspecto físico, “se tiró” sobre la parte superior de una alcantarilla en las inmediaciones y allí pasó la noche.

Como provenía de Bahía Blanca, según su DNI, a Tres Arroyos no podía ingresar, por lo que quienes están a cargo del operativo comunicaron la novedad a la Secretaría de Seguridad. Su titular en persona, con un efectivo de la Patrulla Urbana llegó al lugar y ofrecieron ayuda, consistente en algo para ingerir y una bebida caliente. No quiso absolutamente nada y dijo que ahí estaba porque él quería. Tras la insistencia y la negativa plena, dejaron que hiciera su voluntad. Personal del destacamento de la Policía Vial lo identificó, y no pesaba sobre el ciudadano ningún motivo que impidiera desplazarse libremente.

Conocido el hecho, LU24 estuvo anoche con el muchacho bahíense, quien fue bastante parco en su atención. Dijo que dejaba Bahía Blanca porque “en su casa habían puesto cámaras de seguridad que la gente las veía en los celulares” y cuando él se iba le robaban todo. El diálogo no fue demasiado extenso, dado que también se mostró con pocos deseos de contar mucho mas y de aceptar ayuda.

Un caso curioso: luego der leer la chapa patente del vehículo de LU24, le dijo decididamente a quien fue en la búsqueda de la nota “volá de acá, vos tenés un pacto con el diablo”

Hoy a la mañana, personal de la Patrulla Urbana volvió al lugar, lo encontró, le ofreció comida, bebida caliente y una ayuda económica sencilla, lo que aceptó. Montó su bicicleta y salió rumbo norte. Un patrullero lo acompañó hasta el límite del distrito.

