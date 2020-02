Ciclista que recorre el país llegó a Tres Arroyos desde Necochea

Guillermo Ansean es un viajero que desde noviembre de 2018 recorre el país en su bicicleta, y se encuentra en nuestra ciudad, en una de las postas de su travesía.

Su último destino fue Necochea, y desde Tres Arroyos irá a Sierra de la Ventana, para luego transitar hacia la cordillera de Los Andes.

“Mi familia me apoya, me comunico con ella, tres veces por día, viajo sin teléfono, por lo que la gente a quien le solicito el teléfono para comunicarme por Whatsapp me lo presta, son muy buenos conmigo, a veces le mando fotos, a veces video llamadas, les informo a comienzo del día respecto a dónde voy a ir, al mediodía vuelvo a comunicarme y les cuento como me fue y por la noche les digo donde voy a dormir”, dijo.

“La gente es muy buena, he estado con integrantes de los pueblos originarios en diversos puntos, y en grandes ciudades, quiero agradecer la recepción que me han dado en Tres Arroyos, yo me mantengo vendiendo golosinas en los semáforos, a voluntad, para que me permitan seguir andando, tengo en mi bicicleta lo necesario, cacharros para cocinar, tres mudas de ropa, una bolsa de dormir”, afirmó Guillermo, quien pernoctó este martes “en la estación de servicio Axion que está en la ruta, y esta noche me quedaré en el Polideportivo, gracias al ofrecimiento que me hizo la Municipalidad, a quien agradezco también”.

