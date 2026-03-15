(audio)Ciclista va de Lanús a Bariloche para festejar el cumpleaños de su hermano

15 marzo, 2026 172

Iván Machado es un ciclista amateur que viaja desde hace unos 29 días rumbo a Bariloche, saliendo desde Lanús, con el objetivo final de ir a darle un abrazo a su hermano para su cumpleaños, en la localidad rionegrina y a su paso por Tres Arroyos, estuvo en LU 24.

“Salí de Lanús, hice toda la costa, pasé por los municipios de La Costa, Pinamar, Mar del Plata, Miramar y luego agarré la 88 hasta Necochea, donde también estuve en la radio y el diario compartiendo mi experiencia, la que puedo definir como “quien quiere cumplir un objetivo tiene que dejar pasar el tiempo y se logra”, dice, tal como lo pensó cuando decidió acometer su travesía.

Iván está subiendo videos a Tik Tok de todo su periplo, y se lo puede seguir como Iván recorriendo Argentina. Va en una bicicleta rodado 26, “de las viejitas, con siete cambios”, y dijo que ya cubrió ya unos 1200 kilómetros viajando “unos 40 o 50 kilómetros por día, a una velocidad de 30 kilómetros, y a veces cuenta con la colaboración de quien lo lleva en algún vehículo, acortando las distancias.

En un momento de charla con LU 24 también se lo consultó sobre la manera en que se “banca” este viaje y los proyectos que tiene luego de llegar a destino, Iván nos dijo que “para quienes quieran ayudarme, tengo un alias, que es ivan.699.chal.mp” y anunció que la idea es llegar a Ushuaia, desde Bariloche, tal vez por la Ruta 40.

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