Ciclista y Olimpo juegan por la Primera fecha del Federal Amateur

18 octubre, 2025 0

Este domingo a partir de las 18:00, en Chaves, Huracán Ciclista y Olimpo se enfrentan por la primera fecha del Torneo Federal Amateur de Fútbol de Primera División. Dirige Carlos Isasi de Bahia Blanca.

Probables Formaciones:

Huracán Ciclista: Reynaud ,Ocampos, Santiago Ontiveros, Esteves y Tavieres, Gómez, Arias, Oliver y Paradisi, Augusto Ontivero y Retamoso.

DT: Juan Carlos Bermegui.

Olimpo: Ezama, Di Rocco , Gauto, Contino, Allemma y Mink, Lautaro Domínguez, Emanuel González, Elizondo, Fuertes y Franco Gutiérrez.

DT: Guillermo Orsili.

