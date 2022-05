Ciclistas tresarroyenses compitieron en Ayacucho

El domingo se realizó en la ciudad de Ayacucho el Festival Ciclístico Infanto Provincial que contó con presencia tresarroyense. En la categoría 4 años, Dionel Morera fue campeón y se llevó una remera de recuerdo. En menores de 40 años participó Gonzalo Morera.

En Master B fue 4º Claudio Flores. El podio fue: 1º Jorge Sosa (Lobería), 2º Martín Rivarola (Las Flores) y 3º Talarico (Chascomús), mientras que en Master E participó Hugo Flores.

En Elite compitieron Agustín Aristemuño, Eduardo de Marco y Brian Flores, pero no completaron debido a la lluvia caída durante la carrera. El ganador de la prueba principal fue Claudio Martínez (Necochea). La próxima fecha será el sábado venidero en Gral. Alvear.

La clasificación fue la siguiente:

Cat.2017: 1) Santino Muñoz (Ayacucho); 2) Lola Castro (Olavarría); 3) Lola Tisera (Tapalqué); 4) Ambar Mansur (Castelli); 5) José Ocanto (Azul).

Cat. 2015: 1) Mateo Ballinotti (Balcarce)

Cat. 2016: 1) Dionel Morera (Tres Arroyos).

Cat. 2014: 1) Santiago Ledesma (Olavarría) 2) Máximo Furio (Azul).

Cat. 2012: 1) Lautaro Suárez (Mar del Plata); 2) Bautista Giménez (Capital Sarmiento); 3) Lario Acosta (Ayacucho); 4) Benjamín Caraballo (Chascomús).

Cat. 2011: 1) Milena Juárez (Azul).

Cat. 2010: 1) Bautista Valdez (Olavarría); 2) Benjamín Quiroga (P. Madryn); 3) Valentín Almaraz (Ayacucho); 4) Carlos Gamen (Ayacucho).

Cat. 2009: 1) Adrián Casero (Olavarría); 2) Máximo Sala (Chivilcoy); 3) Lucas Jaime (Ayacucho).

Cat. 2008: 1) Alexis Carballo (Chascomús); 2) Benjamín Gutiérrez (P. Madryn); 3) Ezequiel Flores (P. Madryn); 4) Lucas Caffarena (P. Madryn).

Cat. 2007: 1) Ramiro Landa (P. Madryn); 2) Agustín Felipe (P. Madryn); 3) Luciano Bordón (P. Madryn).

Cat. 2006: 1) Joaquín Peralta (Tapalqué); 2) Felipe Ramírez (Dolores); 3) Manuel Propoff (P. Madryn); 4) Gonzalo Ortube (P. Madryn).

Aficionados mayores de 40 años: 1) Daniel Tiberio (Pirán); 2) Nicolás Cantarini (Ayacucho); 3) Jorge Martínez (Tandil); 4) Marcos del Giorgio (Juárez).

Aficionados menores de 40: 1) Elías Pérez (Azul); 2) Mauricio Carlicio (Tapalqué); 3) Lorenzo Ruiz (Tapalqué).

Master D: 1) Francisco Poger (Saladillo); 2) David Yung (Chascomús); 3) Hugo Pedrale (Balcarce).

Master E: 1) Juan C. Torres (Mar del Plata); 2) Mario Duarte (Belgrano); 3) Oscar Oronó (Santa Clara).

Master C: 1) Fabián Amos (Ayacucho); 2) Walter Tanzi (Ayacucho); 3) Daniel Rodríguez (Mar del Plata).

Damas: 1) Charo Posse (Olavarría); 2) Cielo Randazzo (Olavarría); 3) Amalia Álvarez (P. Madryn); 4) Aldana Vitali (P. Madryn).

Master B: 1) Jorge Sosa (Lobería); 2) Martín Rivarola (Las Flores); 3) Roberto Talarico (Chascomús); 4) Claudio Flores (Tres Arroyos).

Elite: 1) Claudio Martínez (Necochea); 2) Emilio Espinela (Olavarría); 3) Rodrigo Rottoli (Mar del Plata); 4) Sergio Alí (Mar del Plata).

Master A: 1) Emilio Espinela (Olavarría), 2) Rodrigo Rottoli (Mar del Plata); 3) Emilio de Arce (Maipú); 4) Emilio Santa Cruz (Olavarría).

