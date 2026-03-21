Ciclo de Cine Francés en La Casona

21 marzo, 2026 11

Este viernes a las 20:00 en el Centro Cultural La Casona, IF Cinema y la Alianza Francesa, presentarán el Ciclo de Cine Francés proyectando el film “Solo por pocos días”.

Opera prima de Julie Navarro, se adentra en uno de los temas más delicados de la Francia actual: la migración. La historia empieza casi por accidente, cuando Arthur, un crítico musical venido a menos, termina cubriendo el desalojo de un campamento de migrantes. Un incidente con la policía lo pone en contacto con Mathilde, quien dirige una pequeña asociación de ayuda a exiliados.

Arthur acepta acoger en su departamento a Daoud, un joven refugiado afgano, pensando que será solo por unos días. Pero esos “pocos días” se alargan y cambian todo: lo que parecía una ayuda puntual se convierte en una convivencia que incomoda, cuestiona y transforma.

Navarro cuenta esta historia con humor sutil y sin dramatismos forzados. A través de Arthur, Mathilde y Daoud, muestra la complejidad de abrir la puerta de casa a quien llega sin nada, y cómo cada pequeño gesto —una cena, una conversación, un favor inesperado— puede derribar prejuicios y construir vínculos donde antes no había nada.

En lugar de grandes discursos, la película se sostiene en miradas y silencios que dicen mucho sobre un país donde miles de historias migrantes se cruzan cada día sin que nadie las vea. Solo por pocos días recuerda que la frontera no siempre está en un mapa, sino en la forma en que decidimos dejar entrar a otros en nuestra vida, aunque sea por un breve tiempo.

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