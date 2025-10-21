Cierra definitivamente el tren de pasajeros entre Buenos Aires y Bahía Blanca

El cierre definitivo del tren de pasajeros que unía Buenos Aires con Bahía Blanca no solo marca el fin de un servicio emblemático para el sur bonaerense, sino también una nueva etapa de recortes en la red ferroviaria nacional. Con esta medida, ya son doce las líneas de media y larga distancia que dejaron de funcionar desde la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de 2023.

El servicio, que se encontraba suspendido desde marzo de 2023 tras el descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, fue oficialmente dado de baja por Trenes Argentinos. La empresa argumentó que el deterioro de las vías y los altos costos de reparación imposibilitaban su continuidad. Sin embargo, la medida se enmarca dentro de la llamada “Emergencia Ferroviaria” decretada por el Ejecutivo en 2024, que le otorga facultades para suspender o eliminar ramales, talleres y servicios bajo el argumento del “deterioro de la infraestructura”.

El cierre incluye también la clausura definitiva de la estación Bahía Blanca Sud, reconocida como edificio histórico, que quedó bajo la custodia de la Policía Federal. Diecisiete trabajadores perdieron sus puestos tras la medida y se suman a los cientos de despidos registrados en el sector durante los últimos meses. De acuerdo con estimaciones gremiales, el total de cesantías desde la implementación de la emergencia supera las 3.000 en todo el país, entre personal operativo, técnico y administrativo.

La desaparición del tren a Bahía Blanca representa un golpe simbólico y material para los habitantes del sur bonaerense. Durante más de un siglo, el ramal, inaugurado en 1884 como parte del histórico Ferrocarril del Sud, fue una conexión vital para las economías locales y un medio de transporte accesible para miles de pasajeros.

Sin alternativas claras de reemplazo, las localidades que dependían del tren quedan ahora más aisladas. Para muchos vecinos, el fin del servicio no solo significa la pérdida de un medio de transporte, sino también el cierre de un capítulo histórico que había sobrevivido a privatizaciones, crisis y décadas de abandono estatal.

