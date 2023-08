Cierra Souto luego de 36 años de actividad

11 agosto, 2023

Después de 36 años deja la actividad el martillero Oscar Souto, y por tal motivo habló con LU 24 al respecto.

“Ya cumplí 65 años, me jubilé en La Agrícola Ganadera después de 43 años y ahora me llegó la jubilación como martillero, por lo que creo que ya colaboré con el sistema”, explicó.

“Empecé frente a la Plaza del Árbol en una casa que me prestó Clemente Pedone que era director de La Agrícola Ganadera y después alquilé en dos partes más, en Balcarce al 200 y en Primera Junta 143 hasta el ´93 que fue cuando entramos acá” ( dijo en referencia al local de Güemes y Rivadavia).

“Hace alrededor de 5 años dejamos de hacer remates; yo publico en Facebook con precio y lo vendo en forma particular, creo que en octubre haremos el remate final, no puedo esperar mucho más porque lo que tengo lo tengo en consignación”, afirmó.

“Arranqué con mi tío; me había recibido de martillero en el ´84 con la intención de rematar hacienda pero no tuve la oportunidad en la Agrícola Ganadera, y arranqué a propuesta de mi tío con muchos compañeros Osmildo Lousau, Juan José Sacco Patricio Bareille, Mauricio Oliva, Gustavo Sabatini, y Diego May.”, recordó.

“Cuando empecé no tenía nada, ni agua, y un vecino Coselino y su señora me preparaban un tecito para poder rematar; también Claudio Gaut que me hacía el sonido, no tenía megáfono” agregó y dijo que “en los últimos 20 años tuve la colaboración total de mi señora, que fue la que pudo continuar con el negocio, en alguna oportunidad sola o con alguien que nos ayudaba”, afirmó.

“Creo que en el primer tiempo extrañaré la actividad, pero hay que tener en cuenta que estuve 36 años con dos trabajos a la vez, pero quiero dejar, o sea el tiempo de ahora en más vale más para mí que antes, porque se te va la vida”, reflexionó y dijo que en su local hará un baño y una cocina para poder alquilarlo.

“Quiero a todos los clientes que confiaron en mí durante todo este tiempo, que la verdad han sido innumerables”, finalizó.

