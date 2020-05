Cierran algunos accesos a Necochea: Puerto Quequén trabajará con normalidad y aumentarán controles

El periodista Néstor Ferreyra aseguró en diálogo con LU 24 que tras conocerse los casos positivos de coronavirus en Necochea y regresar a Fase 1 por decisión del intendente Arturo Rojas, hasta tanto se clarifique la situación epidemiológica del distrito, los accesos a la ciudad se verán afectados, no así el funcionamiento del Puerto Quequén. Asimismo, se incrementarán los controles al tránsito en las rutas.

“Veníamos bien, hasta que empezaron algunos rumores con la aparición de casos en la ciudad. Por ello, el intendente Arturo Rojas anunció que se suspende la actividad no esencial y rige desde hoy y por tiempo indeterminado esta medida. Está cerrada la actividad comercial y solicitó que los vecinos eviten salir de sus viviendas, volviendo de esta manera a la fase 1. Recalcó la obligatoriedad de usar barbijos; de lo contrario llevará a tener que disponer de multas, ya que se sancionará una ordenanza para tal fin”, explicó Ferreyra.

“Lo único que faltaba para que la actividad fuera normal, salvo algunas excepciones, era que se retomaran las clases. Era hasta las 18 horas hasta que sucedió esto que todos conocen con muchos infectados, muchos casos en estudio”, dijo.

Aclaró que el Puerto Quequén trabaja normalmente. Los que deban pasar por esta ciudad, deben saber que se cierra la Ruta Provincial N° 88, de 22 a 5 horas, para no entorpecer la continuidad de las cosechas y del puerto. La Ruta 228 sigue con el acceso cerrado y se puede tomar por la Ruta 86. La ruta 227 también está abierta al tránsito. “Se intensificaron los controles por esta cuestión”, remarcó.

