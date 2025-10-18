Cierran varios super Vea: La crisis llegó a las multinacionales de alimentos

18 octubre, 2025 0

En un contexto de caída de las ventas que no logra ser revertido, una de las cadenas de supermercados más importantes, VEA, cerró al menos cuatro sucursales en diversos puntos del país y dejó a un centenar de empleados sin tareas. El impacto se distribuyó entre localidades de varias provincias.

La cadena Vea es una de las principales marcas bajo el control de Cencosud, conglomerado que también opera otros formatos como Jumbo, Easy y Disco. De acuerdo con información de fuentes del sector, las bajas ocurrieron en Catamarca, Moreno y Castelar (ambas en la provincia de Buenos Aires) y San Juan. La decisión dejó a más de 100 empleados sin tareas regulares, aunque en algunos casos la empresa propuso reubicaciones.

