Cierre abierto de la Colonia Municipal de Adultos Mayores

26 febrero, 2026 3

Este viernes de 10:30 a 13:00 se llevará a cabo el cierre de la colonia municipal de adultos mayores, donde los participantes en conjunto con los profes ofrecerán diversas muestras de lo realizado. Estas serán:

– Radio Teatro

– Noticiero

– Musical

– Sketch´s

– Muchas sorpresas más

En este marco, vale la pena recalcar que para la colonia se han inscripto más de 80 vecinos que han gozado tanto de las actividades como de las instalaciones del polideportivo municipal, incluyendo la pileta.

La actividad será libre y gratuita en el polideportivo municipal (La Rioja 100)

Volver