(audio)Cierre de sala de periodistas: ¿De qué quieren que no se hable?

26 abril, 2026 102

El periodista tresarroyense Eugenio Verkuyl compartió con LU 24 el particular momento que vive el país a nivel comunicacional por parte del gobierno argentino, luego del cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada y las acusaciones por parte de Milei hacia integrantes del Diario La Nación y conductores y producción del canal Todo Noticias (TN).

Al respecto, enfocó el tema y dijo que “todos los gobiernos tienen enfrentamientos con la prensa, pero este es un paso más, primero con la suspensión de las acreditaciones y luego con el cierre de la sala, esto es gravísimo porque no permite el acceso a la información del gobierno nacional”.

Ejemplificó que “por ejemplo en el caso Libra, si no hubiera intervención de los periodistas eso nunca se hubiera sabido”, y amplió que “lo importante hoy es ¿de qué no quieren que se hable”.

“Es habitual el comportamiento de los grandes medios, que reúnen a las mayores audiencias de la Argentina, cuando un gobierno comienza a decaer en su poder político, que no quiere decir que pueda cambiar el rumbo, lo que no parece, porque la semana pasada teníamos la presentación de un nuevo proyecto con un titulo horrible sobre la discapacidad, ningún título propositivo es el que utiliza este gobierno”, sostuvo.

Respecto a la presencia de embarcaciones norteamericanas en el Mar Argentino, autorizada por el Ejecutivo, se ve que “es parte de este relato de ir de espaldas al Congreso, que choca con las instituciones y con la Democracia”.

Sobre la falta de contundencia de expresiones opositoras sobre ciertos comportamientos del gobierno , dijo que “creo que la sociedad está en un modo de caballo con anteojeras, porque cualquier palabra por parte de los dirigentes no es escuchada, porque la gente hoy escucha lo que quiere escuchar, a la gente no le gusta que le digan que las cosas no están bien, prefiere ese modo de información, se reclama más de la oposición, creo que todavía no se ha dado el momento para que la oposición, no ha hecho mucho al respecto, todavía no ha llegado a la sociedad argentina”.

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