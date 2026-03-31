Cierre de supermercados los domingos en Chaves: “Somos optimistas que funcione como en Tres Arroyos” dijo Manso(audio)

31 marzo, 2026 0

En Adolfo Gonzales Chaves, por 180 días, supermercados y autoservicios no abrirán sus comercios los domingos, no sólo para ofrecer descanso a sus empleados, sino también en respuesta a comercios barriales que necesitan mantener sus ingresos.

Al respecto, Juan Manso, presidente de la Liga de Comercio e industria chavense dijo: “esto arrancó el año pasado, un poco se desprende ante la apertura de dos supermercados chinos.

Como liga nos acercamos a charlar con ellos, les planteamos el malestar de algunos comerciantes ante una economía que esta un tanto trabada, y escuchamos a todos los sectores, y los comercios de barrio también necesitan trabajar.

Sabemos y entendemos que por una cuestión de precios quizá las compras grandes se hacen en los supermercados, y ante la apertura de estos comercios se bajaron las ventas barriales.

Nosotros consultamos al Secretario general de Empleados de Comercio Roberto Di Palma, que nos hizo historia con su lucha por el descanso de los trabajadores los domingos.

Llegado el momento, se reunieron las partes, y encaramos esta prueba piloto por 180 días, aunque creemos que funcionará como se hizo en Tres Arroyos.

Aunque no hay muchos lugares donde el descanso dominical se encuentra implementado en la provincia, nosotros esperamos que la propuesta prospere”.

Amte la consulta de la realidad económica del distrito, Manso sostuvo que “La situación para el laburante está compleja en el día a día, los comercios están paralizados, es una realidad, la economía está compleja, no hay plata circulante, no estamos aislados de la realidad”.

Por otra parte recordó cuando Maltería Quilmes decidió instalarse en Tres Arroyos, y haciendo una comparación con el parate que vive la obra pública, hizo hincapié en que hay que replantearse la instalación de empresas de manera permanente, con todos los beneficios que ello conlleva.

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