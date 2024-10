Cimientos con historia Escribe: Omar Eduardo Alonso

En crónicas anteriores he referido la importancia de los constructores de edificios públicos y privados que han quedado en la memoria o bien aún pueden ser apreciados por nosotros y constituyen verdadero patrimonio comunitario.

Hubo un tiempo en el siglo 20 especialmente prolífico en esta materia, no solamente por cantidad sino por la calidad de las construcciones.

Oportunamente he referido a la actividad cumplida por la familia Tersano, y más recientemente lo he hecho con la familia Pagano. También he incorporado historias de otros constructores.

Seguramente esta cuestión seguirá ocupando mi atención, pero en esta ocasión quiero referirme a la trascendente participación de los hermanos Cúttica.

José y Dalmacio Cúttica constituyeron la empresa Cúttica Hnos, con sede en la calle Alvarado 46, aunque el domicilio consignado por el primero de ellos era en Roca 852.

Más allá de los datos personales y las historias familiares, la actividad cumplida en Tres Arroyos y la región permiten tomar conocimiento de su participación en el mercado de la construcción.

Una enumeración necesariamente parcial de las obras ejecutadas, es testimonio suficiente al respecto.

Sería fatigoso incorporar un largo listado, de modo que he buscado seleccionar algunas de ellas, privilegiando aquellos casos que pueden identificarse con entidades de carácter público, aunque muchas de las familias más prominentes de Tres Arroyos también confiaron la ejecución de sus viviendas, algunas verdaderas mansiones.

Así por ejemplo la de Martín Echeverría, en avenida Moreno donde funcionó una agencia Ford; la de Carlos Pirola, donde funcionó el Bar Colón; el lugar donde se ubicó el Bar América.

La Casa de Galicia, la Sociedad Francesa, la Unión Telefónica en calle Sarmiento, el Cine Americano, el interior del Cine Teatro Español, el Club de Tennis y la Iglesia de De La Garma.

Una recorrida poniendo un poco de atención en los edificios tradicionales, permite detectar varios de ellos, algunos en pleno centro, tal como lo muestran algunas de las fotografías tomadas al respecto.

La empresa constructora Cúttica Hnos dejó un testimonio y legado imposible de ignorar cuando de estas cuestiones se trata.

Esta crónica se completa apreciando algunos de los registros fotográficos que se anexan.

