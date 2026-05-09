Cinema con aperitivo en la Sociedad Italiana

9 mayo, 2026 0

El miércoles 13 a las 20:30, los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana darán continuidad al “Cinema con aperitivo”. El encuentro comenzará con la degustación de tragos y comida, para luego dar paso a la proyección de una película italiana con subtítulos en español. La actividad será en el salón de la planta baja de la sede ubicada en avenida Moreno 137 y el valor de la entrada de diez mil pesos.

En esta oportunidad, la comedia elegida es “Esprimi un desiderio” (2025) dirigida por Volfango De Biasi. La trama gira en torno a Simone, un huérfano de treinta años que es condenado a realizar servicio comunitario en una residencia de ancianos. Inicialmente, es recibido con hostilidad por un animado grupo de residentes, liderados por el carismático Ettore. Se desata un auténtico y acalorado choque generacional entre Simone y los ancianos, plagado de malentendidos y prejuicios.

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