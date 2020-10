Cintia Verkuyl: “el ibuprofenato nebulizable está disponible de manera gratuita y con orden médica”

La farmacéutica Cintia Verkuyl es, junto a Silvia Bravo, otra colega tresarroyense, pionera en la elaboración de ibuprofenato sódico nebulizable que está dando muy buenos resultados en el tratamiento de coronavirus. En diálogo con LU 24, Cintia aseguró que el medicamento se puede aplicar en nebulizaciones incluso de manera ambulatoria, siempre con receta médica, y es otorgado previa receta médica a los pacientes que lo requieran de manera gratuita tanto en su farmacia como en el resto de las que pertenecen a la red de formulistas Magistralmente.

“Aquí no hemos tenido pedidos de recetas todavía, pero en San Nicolás, por ejemplo, donde varios médicos están usándolo y se han llegado a dispensar 8000 dosis, se están viendo resultados excelentes”, aseguró Cintia.

El ibuprofenato sódico nebulizable se considera un medicamento huérfano, es decir, “que no existe en el mercado o que existe pero con dosificaciones y presentaciones distintas. Estos medicamentos no están aprobados por ANMAT o el Ministerio de Salud en estas formas, pero dan buenos resultados cuando se los aplica o utiliza como en estos casos. El ibuprofeno lo conocemos todos, pero esta es una nueva manera de usarlo y es entendible que genere dudas, pero nosotros tenemos la posibilidad de encuadrarlo dentro de la definición de huérfano y de esta manera elaborarlo”, explicó.

“Yo me he puesto a disposición del sistema de salud local, y por supuesto desde la red Magistralmente tenemos contacto con muchos médicos, uno de los cuales es un neumonólogo de San Nicolás que ha usado el ibuprofenato sódico con muy buenos resultados y de hecho está a disposición de los profesionales que quieran consultarlo. Lo importante de esto es su contribución a que el sistema de salud no se sature, porque siempre con supervisión médica, se ha aplicado en nebulizaciones de manera ambulatoria y ha evitado internaciones. Y la decisión de ponerlo a disposición de manera gratuita es la contribución de la red de formulistas a esta situación; todos los días nos llegan mensajes de gente que se recuperó usándolo”, sostuvo.

