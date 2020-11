Cintia Verkuyl: “es una buena noticia que podamos vender aceite de cannabis en las farmacias”

13 noviembre, 2020 Leido: 21

El Gobierno nacional legalizó el autocultivo de cannabis medicinal y la posibilidad de venta de aceites producidos con cannabis en las farmacias, y tras esta noticia, la farmacéutica tresarroyense Cintia Verkuyl expresó su satisfacción porque hasta el momento, no se podía determinar que el aceite que circula de manera ilegal contuviera los componentes adecuados o que fuera efectiva para la patología de quien la utiliza. “Lo que está probado respecto de su uso es su efectividad para la epilepsia refractaria y el dolor crónico; sin estudios controlados aún, se ha visto además que se puede utilizar para Parkinson, Alzheimer, autismo, fibromialgia, dolor oncológico, entre otras. Y no deja de ser un medicamento, por lo que puede tener alguna contraindicación o efecto adverso”, advirtió.

“Lo que se busca con todo tipo de medicación es la receta médica, pero aún no tenemos la información acerca de cómo se va a comercializar. La ley dice que habrá un registro de pacientes, de manera que estos deberán acreditar la patología. Para nosotros es un gran adelanto porque no sólo permite el expendio en farmacias sino la formulación magistral a partir del aceite, para lo que habría que contar con el cultivo, que por ahí es más complicado, o recibir el aceite con indicadores de calidad y a partir de eso venderlo como tal o preparar cremas, parches y otras formulaciones magistrales”, consideró la profesional.

La farmacéutica consideró que pasará un tiempo, previa adhesión del Ministerio de Salud de la Provincia a la legislación nacional, hasta que el aceite llegue a las farmacias. “Pero de todos modos para nosotros es una buena noticia, porque las farmacias no son sólo el canal legal, sino que además podremos brindar asesoramiento al paciente, porque hoy se toma cannabis para todo, como si fuera milagroso, y lo cierto es que hay patologías para las que sirve y otras para las que no. Además, depende de qué planta se extrae, el perfil de los componentes que tiene y para qué se usa”, concluyó.

Volver