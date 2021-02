“Circo o no sé cómo llamarlo”: Clarín publica “el duro descargo del único detenido por el escándalo en el balneario Reta”

3 febrero, 2021

Clarín publica hoy el descargo hecho en Facebook por Matías Piñero. Es un bombero al que le secuestraron el cuatriciclo en Reta y lo acusan de ser parte de los disturbios en la comisaría local.

El diario indica en la nota: “Matías Piñero, detenido por el escándalo entre la policía y vecinos de Reta tras una serie de fiestas clandestinas. Su descargo en Facebook.

“Circo o no sé cómo llamarlo”. Así comienza un texto que publicó en su Facebook el sábado pasado, el hasta ahora único detenido por los serios incidentes del domingo a la madrugada en el balneario Reta.







En unas líneas, Matías David Piñero relata el episodio que había culminado, horas antes, con el secuestro de su cuatriciclo por la parte de la policía. Para la justicia de Tres Arroyos, al día siguiente, intentó recuperarlo del destacamento que fue atacado por poco más de una decena de personas, entre las que se encontraba él mismo.

Piñero cuenta que al regresar a su casa, encuentra a los agentes “metiendo mano” en el vehículo. Le preguntan de dónde viene y se retiran “supuestamente, buscando un fogón” escribe en relación a un encuentro que se estaría desarrollando en la playa.

Tras colocar el chupete de la bujía que le habían retirado, dice que pone en marcha el cuatriciclo y a dos cuadras de su casa, le cruzan un patrullero. Lo acusan de escapar, sin balizas ni sirena.

“Me chocan de costado sin siquiera un toque de bocina. Dos luces de atrás sin balizas ni sirena es un simple vehículo. Les presento los papeles todos en orden y ponen que no tengo seguro. El acta no la firmo por ese motivo”, explica Piñero en su red social.

“Patoteando y diciendo que escapaba y sin seguro me secuestran el cuatri sin darme ni las llaves del cuatri ni otras que tenía colgadas. Las cuales ahora dicen que se me cayeron cuando escapaba”, agrega el hombre, que es bombero voluntario en Reta.

Según había informado la policía el domingo, el cuatriciclo de marca Mondial y de 200 centímetros cúbicos había sido secuestrado a las 4:30 porque su propietario “momentos antes, intentó darse a la fuga”.

El parte informativo del destacamento de Reta agregó que se labró una infracción a la ley 24449, por circular sin seguro, realizar maniobras sinuosas y darse a la fuga. Tomó intervención en el caso, el juzgado de Faltas de Tres Arroyos.

“Unos genios para el circo y cagando mi único método de movimiento para trabajar. Muchas gracias policías pensar que yo siempre los defiendo. Pero bueno. Veremos cómo sigue ahora. Fuera de horario estaba. Pero no para sacarme un vehículo mintiendo y de yapa que los vi”, finaliza su descargo público.

Piñero fue el único detenido por la fiscalía y la policía en la tarde del martes, en un operativo que incluyó 8 allanamientos y la participación de un centenar de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental de Bahía Blanca, la Estación Comunal de Tres Arroyos, entre otras reparticiones.

Según la fiscal Natalia Ramos, que lo indagará este miércoles, Piñero no solo intentó recuperar su cuatriciclo de la sede policial sino que participó del ataque al destacamento, que terminó con un policía herido, la sede dañada y un par de vehículos con serios destrozos.

Para la fiscalía de Tres Arroyos, fue uno de los 13 protagonistas del incidente que hasta ahora se pudo identificar. Se lo acusa de estafa, hurto impropio y violación de medios de prueba, registros o documentos, en concurso ideal.

En las próximas horas, con el análisis de la prueba secuestrada ayer, entre la que hubo un vehículo y varios teléfonos móviles, pretenden precisar el grado de participación del resto de los apuntados”, finaliza la nota de diario Clarín.

