Circuito responsable de los fitosanitarios: Sánchez destacó el trabajo conjunto entre Estado y empresas

Hoy se llevó a cabo en el Parque de Servicios Agrícolas, ubicado en Aníbal Ponce 2200, una jornada destinada a difundir el llamado “Circuito responsable de los fitosanitarios”. El encuentro está destinado a exponer ante autoridades locales, establecimientos educativos, ONGs y vecinos lo vinculado al tratamiento de estos productos en todo el corredor productivo. Tras la bienvenida a los participantes, el intendente Carlos Sánchez destacó la presencia de jóvenes de escuelas locales, y destacó el rol de los fitosanitarios en la producción nacional. “Desde lo personal, fui fumigador y anduve horas y hectáreas, y cuando me tocaba andar arriba del equipo, más allá de la dosis que le correspondía a cada lugar y a cada tipo de cereal, la preocupación era qué hacer con cada bidón que quedaba vacío.

Debo confesarles que me producía temblor en la mano no saber qué hacer con ese bidón que era peligroso, pero no había ni la conciencia en el mercado ni nadie que me dijera qué hacer con él. Por eso quedaba tirado en algún rincón, o cerca de un molino, hasta que al año siguiente volvía a encontrarme con esos bidones viejos y con los nuevos. Por suerte el Estado por un lado, y las empresas por el otro, empezaron a trabajar en eso. Y todos los fumigadores traen para hacer el triple lavado. Además las empresas comenzaron a reutilizar el plástico de esos bidones para otras cosas”, sostuvo el mandatario.

Sánchez puso énfasis en el rol de todos los que trabajan en concientizar respecto del tratamiento de los envases de agroquímicos. “Este es el motivo de este encuentro; ya sabemos qué hacer y estamos en el camino de solucionar un problema que tiene que ver con la salud nuestra y de nuestros pares. Entre todos tenemos que hacer que no vuelva a pasar lo de hace 30 años. Y la Municipalidad ya se preocupó hace unos años, por eso se hizo el galpón en este predio, para depositar los agroquímicos fuera de la planta urbana, y luego -con la colaboración de todas las empresas- otro galpón para darle destino a los bidones vacíos. Ahora lo que queremos es que todo el mundo sepa dónde hay que llevar los bidones para que no generen inconvenientes a ningún vecino”, completó.

Por su parte, el ingeniero Lionel Camps, director ejecutivo de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense, comentó que la entidad, fundada el 4 de abril de 1997, “tiene a lo largo y ancho de la provincia 166 empresas que están asociadas y representan más de 400 puntos de venta. Para nosotros es un agrado y un placer empezar a trabajar estas cuestiones en el territorio. Tenemos la responsabilidad de comunicarles a las comunidades cómo trabaja el sector productivo y entre todos ir mejorando”.

En tanto, el licenciado Pedro Gottifredi, responsable de Comunicación y prensa de CEDASABA, indicó que “la idea de la Cámara es realizar una actividad de comunicación, de relaciones con la comunidad, para informar sobre la comercialización de productos fitosanitarios, la devolución de los envases, qué es una agronomía y que tiene que haber buenas prácticas en todos los eslabones del uso de los fitosanitarios”.

